Ce beneficii în plus are creatina pe lângă dezvoltarea musculaturii

Creatina este un compus natural prezent în principal în celulele musculare, care ajută la producerea de energie în timpul sesiunilor intense de antrenament la sală sau al exercițiilor fizice de mare intensitate.

Un studiu publicat în Scientific Reports sugerează însă că o singură doză mare de creatină poate ajuta temporar creierul să facă față lipsei de somn.

Autorul Ali Gordjinejad a observat că unele studii au constatat că suplimentul îmbunătățește memoria de lucru la persoanele private de somn.

Problema era însă că studiile presupuneau că oamenii trebuie să ia creatină timp de săptămâni sau luni pentru a vedea beneficiile.

Cum a fost realizat experimentul

Pentru a testa această teorie, Gordjinejad a recrutat 15 participanți și le-a administrat fie un supliment de creatină, fie un placebo la ora 18:00.

Timpul de reacție, memoria și viteza de gândire au fost testate la fiecare două ore și jumătate, până la ora 9 dimineața.

În mod surprinzător, grupul care a luat creatină a procesat informațiile mult mai repede decât grupul placebo. Gordjinejad crede că acest lucru se poate datora faptului că privarea de somn stresează celulele creierului, crescând cererea lor de energie.

De ce ar funcționa creatina

Creatina ajută la refacerea fosfocreatinei, o moleculă care acționează ca o rezervă de energie pe termen scurt pentru celule.

Și când creierul este sub presiune, disponibilitatea unei cantități suplimentare de creatină poate ajuta la menținerea performanței.

Limitele studiului și riscurile unei doze mari

Au existat însă câteva probleme.

Nu numai că studiul a fost de mică amploare, dar participanții au luat o doză de creatină de 35 g, de 10 ori mai mare decât doza zilnică recomandată, ceea ce reprezintă jumătate de pahar plin cu pulbere.

Aceasta este o doză foarte mare, care poate provoca dureri de stomac și poate fi riscantă pentru persoanele cu probleme renale.

„Se presupunea că absorbția creatinei de către organism este marginală, prin urmare nu ar funcționa pentru o singură noapte de privare de somn, până când am realizat studiul nostru”, a declarat pentru BBC cercetătorul de la centrul de cercetare Forschungszentrum Jülich din Germania.

Ce urmează: doze mai mici și aplicații practice

Gordjinejad intenționează să efectueze un studiu similar, dar cu doze mai mici și mai sigure, care ar putea fi utilizate de persoanele care lucrează până târziu, cum ar fi personalul serviciilor de urgență sau lucrătorii în ture.

Deși sunt necesare în mod evident mai multe cercetări pentru a demonstra beneficiile privării de somn, Scott Forbes, doctor în științe, a declarat pentru Medical News Today că dovezile tot mai numeroase sugerează că creatina poate, de asemenea, „reduce inflamația și stresul oxidativ, ceea ce poate fi benefic pentru creier”.

El a afirmat că „creatina poate reduce riscul de depresie și anxietate, poate avea un efect neuroprotector împotriva leziunilor cerebrale și poate contribui la sănătatea și dezvoltarea creierului”.