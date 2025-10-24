€ 5.0835
Data publicării: 23:44 24 Oct 2025

Cauzează cu adevărat creatina căderea părului? Ce spun studiile
Autor: Alexandra Curtache

towfiqu-barbhuiya-FGqEuM0wuKk-unsplash Foto: Unsplash
 

Deși creatina este unul dintre cele mai populare și studiate suplimente din lume, un mit persistă în mediul fitness: ar putea provoca căderea părului? Noi cercetări vin să clarifice această controversă.

Încercarea de a trăi mai sănătos poate părea un adevărat „câmp minat” de sfaturi contradictorii în ziua de astăzi. Totuși creatina rămâne una dintre cele mai recomandate substanțe pentru îmbunătățirea performanței fizice. Este utilizată pe scară largă pentru creșterea masei musculare, accelerarea recuperării după efort și, potrivit unor studii recente, chiar pentru susținerea sănătății creierului și reducerea riscului de cancer.

„Creatina este un aminoacid non-proteic care se găsește în principal în carnea roșie și fructele de mare. 95% din creatină se află în mușchii scheletici, unde este esențială pentru contracția musculară și pentru stocarea glicogenului”, explică dr. Deborah Lee, de la Farmacia online Dr. Fox, conform LADbible.

De unde a apărut mitul căderii părului

Ideea că suplimentarea cu creatină ar provoca pierderea părului își are originea într-un studiu restrâns publicat în 2009 în Clinical Journal of Sports Medicine. Cercetarea a analizat 20 de jucători de rugby care au luat creatină timp de trei săptămâni. Rezultatele au indicat o creștere cu 50% a nivelului hormonului dihidrotestosteron (DHT), derivat al testosteronului, cunoscut pentru rolul său în apariția calviției masculine.

Totuși, oamenii de știință avertizează că acest rezultat nu dovedește o cauzalitate directă. Studiul a fost prea mic pentru a trage concluzii solide, iar creșterea DHT nu a fost corelată cu o pierdere vizibilă a părului.

Ce spun studiile recente

De atunci, zeci de cercetări au încercat să verifice ipoteza, fără a găsi dovezi convingătoare că suplimentarea cu creatină provoacă căderea părului.

Cel mai amplu și recent studiu, publicat în martie 2024 în Journal of the International Society of Sports Nutrition, a analizat 45 de bărbați cu vârste între 18 și 40 de ani care făceau antrenamente de rezistență. Jumătate au primit creatină monohidrat, iar ceilalți un placebo, timp de 12 săptămâni.

Cercetătorii au măsurat nivelurile de testosteron total, testosteron liber și DHT, dar și sănătatea foliculilor de păr, folosind teste specializate precum Trichogram și sistemul FotoFinder.

Rezultatele au fost clare: nu s-au înregistrat diferențe semnificative între cele două grupuri, nici în densitatea și grosimea părului, nici în valorile hormonale.

Verdictul: creatina nu vă lasă fără păr

Pe baza datelor actuale, nu există dovezi științifice că suplimentarea cu creatină ar cauza căderea părului. Deși studiul din 2009 a ridicat semne de întrebare, cercetările mai ample din ultimii ani au infirmat temerile.

Așadar, cei care folosesc creatina pentru performanță sportivă sau pentru beneficiile cognitive o pot face fără teama de a-și compromite podoaba capilară.

Până la noi descoperiri, mitul creatinei care „provoacă chelia” poate fi trecut, cu încredere, la capitolul fake news din sala de sport.

