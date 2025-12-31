€ 5.0985
Data actualizării: 22:56 31 Dec 2025 | Data publicării: 22:19 31 Dec 2025

WhatsApp nu va mai funcționa pe aceste telefoane începând cu 1 ianuarie 2026
Autor: Anca Murgoci

TELEFON pexels-madebymath-249324 TELEFON / pexels-madebymath
 

WhatsApp nu va mai funcționa pe anumite telefoane începând cu 1 ianuarie 2026.

WhatsApp va înceta să mai funcționeze pe unele telefoane mobile începând cu 1 ianuarie 2026.

Mai exact, conform informațiilor oferite de aplicație pe blogul său oficial, telefoanele Android cu versiuni anterioare Android OS 5.0 și iPhone-urile cu versiuni anterioare iOS 15.1 nu vor mai putea utiliza WhatsApp.

Prin urmare, modelele afectate sunt:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy J2.


LG: Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II.


Motorola: Moto G și Moto E (prima generație).


Sony: Xperia Z2, Xperia Z3.


Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.


HTC: Dispozitive vechi care nu mai pot fi actualizate.


iPhone: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 și iPhone 6 Plus.


Utilizatorii care dețin unul dintre aceste modele vor primi o notificare înainte ca WhatsApp să înceteze suportul pentru sistemul de operare respectiv. În plus, aplicația va reaminti de mai multe ori că sistemul de operare trebuie actualizat.

WhatsApp nu va mai funcționa pe aceste telefoane începând cu 1 ianuarie 2026
