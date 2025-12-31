WhatsApp nu va mai funcționa pe aceste telefoane începând cu 1 ianuarie 2026

WhatsApp va înceta să mai funcționeze pe unele telefoane mobile începând cu 1 ianuarie 2026.

Mai exact, conform informațiilor oferite de aplicație pe blogul său oficial, telefoanele Android cu versiuni anterioare Android OS 5.0 și iPhone-urile cu versiuni anterioare iOS 15.1 nu vor mai putea utiliza WhatsApp.

Prin urmare, modelele afectate sunt:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy J2.



LG: Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II.



Motorola: Moto G și Moto E (prima generație).



Sony: Xperia Z2, Xperia Z3.



Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.



HTC: Dispozitive vechi care nu mai pot fi actualizate.



iPhone: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 și iPhone 6 Plus.



Utilizatorii care dețin unul dintre aceste modele vor primi o notificare înainte ca WhatsApp să înceteze suportul pentru sistemul de operare respectiv. În plus, aplicația va reaminti de mai multe ori că sistemul de operare trebuie actualizat.

