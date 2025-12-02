€ 5.0893
Stiri

DCNews Stiri De ce mulți români nu mai cumpără telefoane imediat după lansare. Ce se întâmplă cu modelele de top, la câteva luni de la apariție
Data actualizării: 14:34 02 Dec 2025 | Data publicării: 14:34 02 Dec 2025

De ce mulți români nu mai cumpără telefoane imediat după lansare. Ce se întâmplă cu modelele de top, la câteva luni de la apariție
Autor: Editor Team

De ce mulți români nu mai cumpără telefoane imediat după lansare. Ce se întâmplă cu modelele de top, la câteva luni de la apariție sursa foto: Shutterstock / telefoane
 

În trecut, lansările de telefoane atrăgeau cozi în fața magazinelor și liste de așteptare de zeci de mii de persoane.

Astăzi, comportamentul de consum s-a schimbat semnificativ: tot mai mulți români aleg să nu cumpere un telefon imediat ce este lansat, ci să aștepte câteva luni pentru ca produsul să treacă testul timpului și al utilizatorilor.

Este o tendință observată mai ales în cazul modelelor de top, cum este iPhone 15, lansat cu promisiunea unor îmbunătățiri evidente față de generația anterioară. Deși a atras atenția prin introducerea conectorului universal și o construcție mai eficientă din punct de vedere energetic, o parte dintre consumatori au ales să nu reacționeze impulsiv.

O alegere bazată pe pragmatism


Motivul principal pentru această amânare nu este doar prețul ridicat, ci și prudența. Utilizatorii doresc să afle în timp real cum se comportă dispozitivul în utilizare zilnică, dacă apar probleme de compatibilitate sau deficiențe tehnice și dacă promisiunile de marketing sunt confirmate de realitate.

Pentru mulți dintre aceștia, perioada de „maturizare” a unui model este esențială. După primele luni de la lansare, apar recenzii independente, se oferă actualizări de software, iar diferențele între generații sunt analizate obiectiv.

În acest context, iPhone 15 Pro devine o opțiune serioasă pentru cei care caută un echilibru între performanță și longevitate. Dotat cu un sistem de camere îmbunătățit, un ecran adaptiv și un nou material de construcție care reduce greutatea dispozitivului, modelul este preferat mai ales de cei care folosesc telefonul în regim intensiv: pentru fotografie, video, sau multitasking profesional.

Valoarea pe termen lung devine criteriu de selecție


Un alt aspect important este durata de viață preconizată. Modelele recente sunt construite astfel încât să primească actualizări de sistem mai mulți ani la rând, iar componentele hardware permit utilizarea fluentă timp îndelungat. În acest fel, investiția într-un telefon premium nu mai este gândită pe un an, ci pe minimum 3–4 ani de utilizare fără compromisuri.

Alegerea unui dispozitiv performant nu mai este despre „a avea primul”, ci despre alegerea potrivită la momentul potrivit, în funcție de nevoi reale, nu de valuri de hype.

Tendințe confirmate de comportamentul pieței


Conform celor mai recente date din piața europeană, inclusiv România, interesul pentru modelele de top se menține ridicat mult timp după lansare. Mulți utilizatori așteaptă oferte mai bune, programe de buy-back sau apariția unor versiuni recondiționate verificate, pentru a face achiziția într-un mod mai rațional.

Totodată, discuțiile despre sustenabilitate, reciclare și reducerea amprentei de carbon încep să influențeze direct decizia de cumpărare. În loc să se alinieze trendurilor dictate de marketing, mulți consumatori preferă o utilizare responsabilă, care valorifică la maximum durata de viață a unui produs electronic.

Într-un climat economic în care fiecare achiziție este evaluată mai atent, modelele de telefoane mobile lansate recent rămân în centrul atenției nu prin noutate, ci prin relevanță. Iar alegerea acestora, făcută la momentul potrivit, reflectă o formă de maturitate digitală tot mai prezentă în România.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iPhone 15 Pro
telefoane
lansare telefoane
