DCNews Stiri Interviuri DCNews Un an de la anularea alegerilor: Zuckerman și Caramitru fac analiza momentului
Data actualizării: 18:10 04 Dec 2025 | Data publicării: 18:10 04 Dec 2025

EXCLUSIV Un an de la anularea alegerilor: Zuckerman și Caramitru fac analiza momentului
Autor: Anca Murgoci

andrei caramitru adrian zuckerman DC News TV
 

Excelența Sa Adrian Zuckerman și Andrei Caramitru, analist economic, vor discuta, la DC News și DC Business despre actualitatea economică și politică.

Vineri, la ora 11.00, vor fi live la DC News Excelența Sa Adrian Zuckerman și Andrei Caramitru, analist economic,  cu Bogdan Chirieac.

Interviul are loc la un an de la anularea alegerilor prezindențiale. Ce concluzii tragem astăzi după momentul istoric?

Se va discuta și despre „pacea” între Rusia și Ucraina.

De asemenea, se va vorbi și despre negocierile americano-rusești. Ce ar trebui să facă Europa?

Ce este dincolo de strategia premierului Ilie Bolojan: Salvare și dezvoltare sau eșec copleșitor?

Ce urmează la Primăria București?

Vom afla toate răspunsurile într-o amplă analiză la DC News și DC Business, vineri, de la ora 11.00 - Facebook și Youtube.

adrian zuckerman
andrei caramitru
ilie bolojan
alegeri bucuresti
rusia
ucraina
