Un an de la anularea alegerilor: Zuckerman și Caramitru fac analiza momentului

Vineri, la ora 11.00, vor fi live la DC News Excelența Sa Adrian Zuckerman și Andrei Caramitru, analist economic, cu Bogdan Chirieac.

Interviul are loc la un an de la anularea alegerilor prezindențiale. Ce concluzii tragem astăzi după momentul istoric?

Se va discuta și despre „pacea” între Rusia și Ucraina.

De asemenea, se va vorbi și despre negocierile americano-rusești. Ce ar trebui să facă Europa?

Ce este dincolo de strategia premierului Ilie Bolojan: Salvare și dezvoltare sau eșec copleșitor?

Ce urmează la Primăria București?

Vom afla toate răspunsurile într-o amplă analiză la DC News și DC Business, vineri, de la ora 11.00 - Facebook și Youtube.