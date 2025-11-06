€ 5.0845
Data actualizării: 21:43 06 Noi 2025 | Data publicării: 21:43 06 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 7 noiembrie 2025. Venus intră în Scorpion. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Fotografie Daniela Simulescu noiembrie Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, vine cu horoscopul zilei de vineri, 7 noiembrie 2025.

Pe 7 noiembrie, Venus își va începe tranzitul în semnul Scorpionului, care va dura până pe 30 noiembrie. Venus reprezintă feminitatea, frumusețea, iubirea, plăcerile și valorile. Arhetipul Scorpionului este cel al extremelor. Vom trăi totul la un nivel super intens, vom deveni pasionali și dornici de control. Atât la nivel personal, dar și la nivel profesional. Dar, în același timp, vom putea vindeca sau cicatriza răni sentimentale/traume mai vechi. 

Nu uitați că Mercur se apropie de retrogradarea din Săgetător! Deci pot apărea încurcături în organizarea proiectelor, legate de drumuri sau de tehnologie. 

Ultima retrogradare a lui Mercur din 2025. Previziuni pentru fiecare zodie

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, vineri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

