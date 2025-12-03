Infarct, colesterol și dislipidemie la tineri. Dr. Monica Trofin-Bănescu (SANADOR), la DC News

Colesterolul mărit nu mai e boală a vârstnicilor. Tinerii de 30 de ani ajung direct cu infarct. Când trebuie să-ți faci analizele URGENT și ce tratament scade colesterolul cu 50%, ne-a explicat dr. Monica Trofin-Bănescu.
Dr. Monica Trofin-Bănescu, șef secție Cardiologie și USTACC, Spitalul Clinic SANADOR, a fost invitată la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Monica Trofin-Bănescu, ne-a vorbit despre:
- Colesterolul mărit nu mai e doar o boală a vârstnicilor
"Întâlnim frecvent tineri care, atunci când urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală și își fac analize mai complexe, descoperă întâmplător un profil lipidic alterat"
- De ce apare infarctul miocardic acut la 30–35 de ani
"Asistăm la pacienți care se prezintă la camera de gardă cu infarct miocardic în evoluție la vârste tot mai mici"
- Tratamentul pentru scăderea colesterolului
"Există un management specific al tratamentului dislipidemiei, care se face de obicei prin medicul de familie, cu monitorizarea regulată a transaminazelor și ajustarea treptată a dozelor"
- Primul semn că ai probleme cardiace
"Simptome foarte specifice, cum sunt oboseala, în special la efort, scăderea capacității de efort, senzația de lipsă de aer"
- Viața după infarct
"Infarctul miocardic este un eveniment major în viața unui om, un eveniment cu o conotație profund negativă, care lasă în urmă o traumă"
- Ce înseamnă USTACC
"Este o unitate cu capacitate de supraveghere și tratament avansat pentru pacienții cardiaci critici"
- Stresul cronic și telefonul
"Există clar avantaje ale telefonului mobil. Există, în același timp, și dezavantaje"
- Ceasurile inteligente salvează vieți
"Dacă acum câțiva ani eram sceptică în privința lor, acum trebuie să recunosc că utilitatea lor este incontestabilă"
