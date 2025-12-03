Infarct, colesterol și dislipidemie la tineri. Dr. Monica Trofin-Bănescu (SANADOR), la DC News

Dr. Monica Trofin-Bănescu, șef secție Cardiologie și USTACC, Spitalul Clinic SANADOR, a fost invitată la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Monica Trofin-Bănescu, ne-a vorbit despre:

- Colesterolul mărit nu mai e doar o boală a vârstnicilor

"Întâlnim frecvent tineri care, atunci când urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală și își fac analize mai complexe, descoperă întâmplător un profil lipidic alterat"

- De ce apare infarctul miocardic acut la 30–35 de ani

"Asistăm la pacienți care se prezintă la camera de gardă cu infarct miocardic în evoluție la vârste tot mai mici"

- Tratamentul pentru scăderea colesterolului

"Există un management specific al tratamentului dislipidemiei, care se face de obicei prin medicul de familie, cu monitorizarea regulată a transaminazelor și ajustarea treptată a dozelor"

- Primul semn că ai probleme cardiace

"Simptome foarte specifice, cum sunt oboseala, în special la efort, scăderea capacității de efort, senzația de lipsă de aer"

- Viața după infarct

"Infarctul miocardic este un eveniment major în viața unui om, un eveniment cu o conotație profund negativă, care lasă în urmă o traumă"

- Ce înseamnă USTACC

"Este o unitate cu capacitate de supraveghere și tratament avansat pentru pacienții cardiaci critici"

- Stresul cronic și telefonul

"Există clar avantaje ale telefonului mobil. Există, în același timp, și dezavantaje"

- Ceasurile inteligente salvează vieți

"Dacă acum câțiva ani eram sceptică în privința lor, acum trebuie să recunosc că utilitatea lor este incontestabilă"

Emisiunea va fi difuzată miercuri, 3 decembrie, de la ora 12:00, pe:

