€ 5.0856
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 15:42 30 Oct 2025 | Data publicării: 15:37 30 Oct 2025

EXCLUSIV Măgurele, cel mai puternic laser din lume modernizat cu „lentile” japoneze? | Interviu Ovidiu Dranga
Autor: D.C.

ovidiu dranga interviu DC News și DEFENSE ROMANIA
 

Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia vine vineri, 31.10.2025, la interviurile DC News. Interviul va fi difuzat începând cu ora 11:00 pe DC News, DC News TV, DefenseRomania și canalul de YouTube DC News.

În cadrul interviului vor fi abordate teme de actualitate strategică și diplomatică, dar și aspecte ce țin de viitorul României pe scena internațională.

Una dintre principalele teme de discuție va fi participarea României la Expo Osaka 2025, un eveniment de anvergură mondială care aduce în prim-plan inovația, tehnologia și cooperarea internațională. Ovidiu Dranga, e unul dintre cei care a reprezentat România la Tokyo și cel care a dezvoltat parteneriatului strategic cu Japonia. Ambasadorul Dranga va oferi detalii despre rolul și vizibilitatea pe care țara noastră le poate obține după participarea la expoziția din Japonia.


Unul dintre subiecte va fi și laserul de la Măgurele, unul dintre cele mai avansate proiecte științifice din Europa, ar putea beneficia de colaborări tehnologice cu Japonia.


De asemenea, Ovidiu Dranga va aborda posibilitatea ca România să organizeze, în viitor, o expoziție mondială, chiar în 2035. Ce ar presupune un astfel de demers și care sunt condițiile pentru ca țara noastră să devină gazdă a unui eveniment global de asemenea magnitudine, vor fi printre subiectele abordate.


Un alt subiect sensibil al interviului va fi „elefantul din cameră”: retragerea parțială a trupelor americane din România.

De ce România nu are, nici acum, o strategie clară pentru Marea Neagră? Este o altă întrebare de pe agenda discuției. 


Vor fi abordate și alianțele bilaterale ale României în interiorul Europei și pivotul american spre Indo-Pacific. Aflăm mai multe vineri, de la ora 11.00.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Rogobete: România se alătură rețelei internaționale de donatori de celule stem hematopoietice
Publicat acum 4 minute
Macron s-a prăbușit în sondaje: Cel mai slab cotat președinte francez din ultimii 50 de ani
Publicat acum 5 minute
Epuizare și burnout. Dr. Adela Ciobanu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 21 minute
Lukoil pleacă din România, confirmă Ministerul Energiei. Își vinde toate activele internaționale
Publicat acum 22 minute
Lovitură în instanță pentru Călin Georgescu. Scandal uriaș în fața Tribunalului. Reacția Jandarmeriei, acuzată că bate femei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close