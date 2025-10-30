În cadrul interviului vor fi abordate teme de actualitate strategică și diplomatică, dar și aspecte ce țin de viitorul României pe scena internațională.

Una dintre principalele teme de discuție va fi participarea României la Expo Osaka 2025, un eveniment de anvergură mondială care aduce în prim-plan inovația, tehnologia și cooperarea internațională. Ovidiu Dranga, e unul dintre cei care a reprezentat România la Tokyo și cel care a dezvoltat parteneriatului strategic cu Japonia. Ambasadorul Dranga va oferi detalii despre rolul și vizibilitatea pe care țara noastră le poate obține după participarea la expoziția din Japonia.



Unul dintre subiecte va fi și laserul de la Măgurele, unul dintre cele mai avansate proiecte științifice din Europa, ar putea beneficia de colaborări tehnologice cu Japonia.



De asemenea, Ovidiu Dranga va aborda posibilitatea ca România să organizeze, în viitor, o expoziție mondială, chiar în 2035. Ce ar presupune un astfel de demers și care sunt condițiile pentru ca țara noastră să devină gazdă a unui eveniment global de asemenea magnitudine, vor fi printre subiectele abordate.



Un alt subiect sensibil al interviului va fi „elefantul din cameră”: retragerea parțială a trupelor americane din România.

De ce România nu are, nici acum, o strategie clară pentru Marea Neagră? Este o altă întrebare de pe agenda discuției.



Vor fi abordate și alianțele bilaterale ale României în interiorul Europei și pivotul american spre Indo-Pacific. Aflăm mai multe vineri, de la ora 11.00.