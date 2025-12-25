Chimistul Radu Fierăscu, la Antimit, despre plastic, E-uri și apă. Ce e bun și ce e rău

Urmăriți o emisiune despre miturile din mâncare și din apă. Ce e adevăr și ce e minciună?
Chimistul Radu Fierăscu vine vineri la Antimit, emisiune realizată de jurnalistul Val Vâlcu la DCNews și DCNewsTV, pentru a ne vorbi despre plastic, E-uri și apă.
Subiectele de discuție se vor canaliza pe substanțele din mâncare și din apă. Ce duce la cancer și cum ne schimbă plasticul, aflați vineri, 26 decembrie, de la ora 18:00, pe DCNews și DCNewsTV.
de Val Vâlcu