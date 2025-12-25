€ 5.0890
DCNews Stiri Chimistul Radu Fierăscu, la Antimit, despre plastic, E-uri și apă. Ce e bun și ce e rău
Data publicării: 23:05 25 Dec 2025

EXCLUSIV Chimistul Radu Fierăscu, la Antimit, despre plastic, E-uri și apă. Ce e bun și ce e rău
Autor: Irina Constantin

mancare foto pexels foto ilustrativ pexels
 

Urmăriți o emisiune despre miturile din mâncare și din apă. Ce e adevăr și ce e minciună?

Chimistul Radu Fierăscu vine vineri la Antimit, emisiune realizată de jurnalistul Val Vâlcu la DCNews și DCNewsTV, pentru a ne vorbi despre plastic, E-uri și apă. 

Subiectele de discuție se vor canaliza pe substanțele din mâncare și din apă. Ce duce la cancer și cum ne schimbă plasticul, aflați vineri, 26 decembrie, de la ora 18:00, pe DCNews și DCNewsTV. 

