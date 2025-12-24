Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv

Comisia Europeană condamnă ferm decizia SUA de a impune restricții de călătorie asupra a cinci cetățeni europeni, inclusiv fostului comisar european Thierry Breton, a transmis Comisia Europeană într-un comunicat de presă.

„Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa și o valoare fundamentală comună cu Statele Unite în întreaga lume democratică.

Foto: Agerpres

UE este o piață unică deschisă, bazată pe reguli, cu dreptul suveran de a reglementa activitatea economică în conformitate cu valorile noastre democratice și angajamentele internaționale.

Regulile noastre digitale asigură condiții de concurență sigure, echitabile și echitabile pentru toate companiile, aplicate în mod corect și fără discriminare.

Am solicitat clarificări din partea autorităților americane și rămânem implicați.

Dacă va fi necesar, vom răspunde rapid și decisiv pentru a ne apăra autonomia de reglementare împotriva măsurilor nejustificate“, a transmis instituția condusă de Ursula von der Leyen.

Reamintim că Departamentul de Stat a interzis accesul a cinci europeni în SUA, acuzându-i că au condus eforturile de a face presiuni asupra firmelor de tehnologie pentru a cenzura sau suprima punctele de vedere americane

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că cele cinci persoane vizate de interdicțiile de viză - printre care se numără și fostul comisar european Thierry Breton - au condus „eforturi organizate de a constrânge platformele americane să cenzureze, să demonetizeze și să suprime punctele de vedere americane cărora le opun”.