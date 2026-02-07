Sorana Cîrstea a câștigat Transylvania Open. Visul i s-a îndeplinit: A primit cupa de la Simona Halep

"Vreau să îi mulţumesc în primul rând Simonei. Este un vis împlinit să primesc această cupă de la Simona Halep. Dumneavoastră (n.r. - publicul de la Cluj) mi-aţi făcut cea mai frumoasă săptămână a vieţii. Suportul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână. Aţi fost absolut minunaţi. Joc tenis de la 4 ani şi sunt jucătoare profesionistă de 20 de ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. De aceea vreau să vă mulţumesc pentru fiecare emoţie, fiecare încurajare, fiecare îmbrăţişare. Înseamnă enorm pentru mine şi aceste amintiri vor sta cu mine pentru tot restul vieţii. Vă mulţumesc din inimă. Acesta este ultimul an al carierei mele, peste 8 luni mă voi retrage. Însă mă voi retrage ca un om fericit şi asta datorită acestei săptămâni", a spus Cîrstea după finală.

Ea i-a transmis adversarei sale din finală, Emma Răducanu, să revină la Cluj-Napoca pentru a câştiga Transylvania Open.

"Emma, felicitări pentru o săptămână minunată. Noi toţi ne bucurăm enorm să te avem aici, la Cluj-Napoca. Sper că vei reveni aici şi vei ridica acest trofeu într-o zi", a afirmat Sorana Cîrstea.

Jucătoarea a dedicat trofeul cucerit la Cluj-Napoca părinţilor săi, despre care a spus că şi-au sacrificat viaţa pentru ca ea să practice tenis.

"Mulţumesc echipei mele, părinţilor mei, care sunt astăzi aici. Vă mulţumesc că v-aţi sacrificat viaţa pentru ca eu să fiu azi aici. Nu am cuvinte să vă mulţumesc. Acest titlu este pentru voi. Vă mulţumesc din inimă. De asemenea, vreau să îi mulţumesc fratelui meu, prietenului meu, care a crezut în minte când eu nu mai credeam, precum şi domnului Ţiriac pentru suportul şi încurajările din ultimii ani. Acesta este cel mai bun turneu de 250 din lume, iar pentru noi, româncele, este o mândrie să îl avem acasă. Felicitări organizatorilor pentru ceea ce fac pentru tenisul românesc", a menţionat ea.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2, în finala desfăşurată sâmbătă.

Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, este prima jucătoare română care câştigă titlul la Cluj-Napoca.

Sorana Cîrstea a obţinut victoria în doar 63 de minute, în faţa principalei favorite, Emma Răducanu (23 ani, 30 WTA), care venea după o semifinală dificilă, de aproape trei ore, amintește Agerpres.

Cîrstea şi-a lua revanşa în faţa jucătoarei de origine română, după ce Răducanu a câştigat singurul lor meci direct anterior, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-3, 7-5.

Sorana Cîrstea îşi trece astfel în palmares, în ultimul său an în circuit, al patrulea titlu WTA, după cele de la Taşkent (2008), Istanbul (2021) şi Cleveland (2025). Ea mai are patru finale jucate, la Budapesta (2007), Toronto (2013), Taşkent (2019) şi Strasbourg (2021).

Cîrstea a fost recompensată cu un cec de 37.390 de dolari şi 250 de puncte WTA, iar Răducanu a primit 22.125 de puncte şi 163 de puncte WTA.