€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Sport Cine este Julia Sauter, sportiva care reprezintă România la Jocurile Olimpice și la Campionatul European
Data actualizării: 15:11 13 Ian 2026 | Data publicării: 15:10 13 Ian 2026

Cine este Julia Sauter, sportiva care reprezintă România la Jocurile Olimpice și la Campionatul European
Autor: Andrei Itu

julia-sauter-patinaj-1 Julia Sauter / Sursă foto Comitetul Olimpic și Sportiv Român / cosr.ro

Julia Sauter este o patinatoare de origine germană, dar care concurează în competițiile internaționale de patinaj artistic sub drapelul României. Julia Sauter a reușit cea mai mare performanță a patinajului artistic românesc.

 

Julia Sauter s-a născut pe data de 18 iunie 1997 în Weingarten, Germania. Numele ei complet este Julia Franziska Sauter și a început patinajul de la vârsta de 4 ani.

Cine este Julia Sauter și cum a devenit cetățean român

Inițial, a reprezentat Germania la competiții de juniori. Din 2012–2013, Julia Sauter concurează sub culorile României, perioadă în care a avut rezultate notabile la campionatele europene și mondiale, printre care amintim clasări în top 10 la Campionatele Europene.

Julia Sauter este legitimată la clubul ACS Corona Brașov. A contribuit la cele cele mai mari performanțe din istoria patinajului românesc la competițiile majore.

Julia Sauter a primit cetățenia română pe data de 9 octombrie 2025, în urma unei hotărâri a Guvernului României semnată de premierul de la vremea respectivă, astfel încât să poată reprezenta oficial România la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. 

Julia Sauter a reușit cea mai mare performanță a patinajului artistic românesc

La Campionatele Europene din 2025, Julia Sauter s-a clasat pe un istoric loc 7, fiind cea mai bună performanță atât a sa, cât și a patinajului artistic românesc, scrie cosr.ro.

Julia Sauter este calificată și la JO de iarnă de la Milano - Cortina

De asemenea, Julia Sauter e primul sportiv care a obținut un loc cotă de calificare la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026, pentru România.

Începe Campionatul European de patinaj artistic

Campionatul European de patinaj artistic începe pe data de 13 ianuarie 2026. Se va desfășura până pe data de 18 ianuarie 2026 în Sheffield, Marea Britanie. Evenimentul aduce în prim plan cei mai buni patinatori din Europa înainte de Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026.

Vezi și - Nu voi mai patina niciodată. Sportiva care s-a răzgândit și a uimit spectatorii cu un costum de Wonder Woman - Video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

julia sauter
patinaj artistic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Julio Iglesias, acuzat de viol de două foste angajate
Publicat acum 12 minute
Ambasadorul Republicii Moldova la București, precizări despre reunirea cu România
Publicat acum 26 minute
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației, după revocarea lui Daniel David
Publicat acum 38 minute
Trump, către iranieni: „Preluați instituțiile!”
Publicat acum 38 minute
Wizz Air accelerează extinderea în România: noi destinații și servicii mai bune pentru pasageri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 21 ore si 35 minute
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat acum 21 ore si 1 minut
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close