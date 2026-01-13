Cine este Julia Sauter, sportiva care reprezintă România la Jocurile Olimpice și la Campionatul European

Julia Sauter s-a născut pe data de 18 iunie 1997 în Weingarten, Germania. Numele ei complet este Julia Franziska Sauter și a început patinajul de la vârsta de 4 ani.

Cine este Julia Sauter și cum a devenit cetățean român

Inițial, a reprezentat Germania la competiții de juniori. Din 2012–2013, Julia Sauter concurează sub culorile României, perioadă în care a avut rezultate notabile la campionatele europene și mondiale, printre care amintim clasări în top 10 la Campionatele Europene.

Julia Sauter este legitimată la clubul ACS Corona Brașov. A contribuit la cele cele mai mari performanțe din istoria patinajului românesc la competițiile majore.

Julia Sauter a primit cetățenia română pe data de 9 octombrie 2025, în urma unei hotărâri a Guvernului României semnată de premierul de la vremea respectivă, astfel încât să poată reprezenta oficial România la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026.

Julia Sauter a reușit cea mai mare performanță a patinajului artistic românesc

La Campionatele Europene din 2025, Julia Sauter s-a clasat pe un istoric loc 7, fiind cea mai bună performanță atât a sa, cât și a patinajului artistic românesc, scrie cosr.ro.

Julia Sauter este calificată și la JO de iarnă de la Milano - Cortina

De asemenea, Julia Sauter e primul sportiv care a obținut un loc cotă de calificare la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026, pentru România.

Începe Campionatul European de patinaj artistic

Campionatul European de patinaj artistic începe pe data de 13 ianuarie 2026. Se va desfășura până pe data de 18 ianuarie 2026 în Sheffield, Marea Britanie. Evenimentul aduce în prim plan cei mai buni patinatori din Europa înainte de Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026.

Vezi și - Nu voi mai patina niciodată. Sportiva care s-a răzgândit și a uimit spectatorii cu un costum de Wonder Woman - Video