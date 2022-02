'Nu voi mai patina niciodată'. Sportiva care s-a răzgândit și a uimit spectatorii cu un costum de Wonder Woman - Video

Alexandra Trusova, în vârstă de doar 17 ani a revenit pe gheață, în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice 2022, costumată în Wonder Woman.

'Ei bine, s-a întors. S-a întors pe gheață. A avut un cuvânt important de spus la programul liber.', a declarat fostul patinator britanic Chris Howarth, la microfonul Eurosport.

'Este fabuloasă, cu tot cu această personalitate a ei. Sunt atât de fericită să o văd din nou pe gheață!', a completat și Louise Walden.

'Urăsc acest sport. Nu voi mai patina niciodată. Toată lumea are o medalie de aur. Toată lumea. Numai eu nu', a declarat nervoasă Trusova, după ce a primit punctajul la programul liber de la Jocurile Olimpice, conform NBC.

La conferinţa de presă, Alexandra Trusova a menționat că s-a lăsat pradă emoţiilor, adăugând că nu este deloc mulţumită de rezultat.

'Desigur, a fost multă emoţie. Şi mă voi gândi şi voi lua mai târziu o decizie în legătură cu ce voi face în viitor. Am făcut tot ce am putut, am vrut să plâng, atunci am plâns, asta e tot. De trei săptămâni sunt singură, fără mama, fără câinele meu', a subliniat Trusova.

Prima patinatoare care a realizat cinci sărituri cvadruple

Trusova a câştigat programul liber cu un scor de 177,13, devenind prima patinatoare care a realizat cinci sărituri cvadruple.

Însă, cu două zile mai devreme, la programul scurt, a obţinut scorul de 74,60, iar la total a avut cu 4,22 puncte mai puţin decât Anna Shcherbakova, care a câştigat aurul (255.95 puncte faţă de 251.73 la total).

Jocurile Olimpice de iarnă Beijing 2022, încheiate oficial. Urmează ediţia 2026, în Italia

Preşedintele CIO, Thomas Bach, a declarat închisă cea de XXIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă. Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Thomas Bach, a declarat închisă cea de-a XXIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, duminică, cu ocazia ceremoniei care a avut loc pe Stadionul Olimpic "Cuibul de Pasăre" din Beijing.



"Acum trebuie să marchez sfârşitul acestei experienţe olimpice de neuitat. Declar închisă cea de-a XXIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă ediţia 2022 de la Beijing", a spus Bach, care a ţinut să evidenţieze "spiritul de solidaritate olimpică" de care au dat dovadă sportivii prezenţi la competiţie, care "nu doar s-au respectat, ci s-au susţinut şi s-au îmbrăţişat, chiar dacă ţările lor erau în conflict"-



"Puterea unificatoare a Jocurilor Olimpice este mai mare decât forţele care vor să ne despartă. Sper ca liderii politici ai lumii să fie inspiraţi de exemplul vostru de solidaritate şi pace", a adăugat conducătorul mişcării olimpice, care a profitat de ocazie pentru a cere comunităţii internaţionale "acces egal la vaccinuri pentru toţi oamenii din întreaga lume". Vezi continuarea aici!

