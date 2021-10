Doi alpiniști din Brad, în expediție pe Himalaya. "Cel mai frumos view spre Everest"

Doi alpinişti din municipiul Brad se află în expediţie în Masivul Himalaya, ei reuşind să cucerească un prim obiectiv, vârful Kallapatar (5.643 m), următoarea etapă a ascensiunii fiind prevăzută pentru luni, când unul dintre ei va urca pe Island Peak (6.189 m), aflat la doar patru kilometri de Everest (8.848 m), cel mai înalt vârf de pe Pământ, relatează Agerpres.



Urcuşul pe vârful Kallapatar a avut loc, vineri, pe o temperatură de minus 10 grade Celsius, cei doi tineri, Alexandru Todor şi Radu Pavel, apreciind că au avut parte de o zi epuizantă, însă cu o vedere minunată spre Everest.

"Cel mai frumos view spre Everest"





"La ora 5,15 am plecat, pe minus 10 grade, pe vârful Kallapatar (5.643 m), unde am avut cel mai frumos view spre Everest, care se afla la doar 4 km de noi. A fost o zi epuizantă, cu foarte mari probleme, dar am trecut peste, cu bine!", a notat Alexandru Todor pe pagina sa de Facebook.



Potrivit primarului municipiului Brad, Florin Cazacu, pentru Radu Pavel va urma o nouă ascensiune pe Island Peak, acesta fiind considerat ca un 'vârf tehnic' ce poate fi comparat cu Everestul. Alpinistul se va confrunta cu treceri peste crevase, pe scări, un perete vertical de căţărare şi temperaturi care ar putea ajunge, în vârf, la minus 25 de grade Celsius. Expediţia echipei din Brad a început pe 28 septembrie şi a fost programată să dureze 20 de zile.

