Panică în Cluj din cauza prețurilor exagerate la apartamente. Ce a ajuns să facă un clujean

Unii dintre oameni aleg să se mute în localitățile din apropierea Clujului, printre care Florești. Alții iau în considerare să își găsească un partener sau o parteneră pentru a împărți ratele la bancă. Chiar dacă poate părea o glumă, sunt oameni care se gândesc serios la această posibilitate, mai ales studenții/tinerii.

'Este un moment prost să cumperi apartament în Cluj? Mă tot uit pe piață și văd prețuri incredibile, nimic nou. Mă gândeam la un apartament în Baciu sau Florești pentru că, cât de cât acolo parcă s-au menținut prețurile mai ok. Este un moment prost să cumperi? Mi-e tare frică să fac credit, am 25 de ani și sunt singură și plănuiesc să plătesc singură rata, dar uneori mă gândesc că poate o să mă chinui și n-o să-mi permit.

Aș vrea ceva până în 65.000 maxim și am văzut câteva apartamente ok la prețul ăsta. Știți care sunt cele mai bune străzi din Florești? Eu am văzut Eroilor, Sub Cetate, Florilor. Am dreptate? Ce-mi recomandați să fac? Pentru că nu aș vrea să-mi petrec viața în chirie!', a scris o tânără care locuiește în Cluj-Napoca, pe platforma de socializare Reddit.

Ca de obicei, subiectul imobiliarelor din Cluj a aprins comentarii pro și contra. Un bărbat a zis că s-a gândit la un moment dat să își caute o iubită cu care să plătească ratele la bancă pentru un apartament în Cluj-Napoca.

'Cam în situația ta mă aflu și eu. Mă gândeam să și pun anunț (mai în glumă, mai în serios). Băiat, vârsta, pcupație, etc. Caut parteneră cu scopul de a împărți rata la apartament. La ceva de 60-70 k euro, pot să plătesc singur rata, dar de ce să nu împărțim și luăm apartament direct în Cluj sau casă pe lângă? Căsătorie direct pe bază de business', a zis bărbatul.

'Eu nu înțeleg, de ce vrei să stai în Cluj? Mi se pare ilogic. Dacă prețurile sunt foarte mari și pe deasupra mai lucrezi și remote, de ce ai alege să stai în orașul ăsta care nu îți oferă nimic mai mult decât alte orașe, doar vise și iluzii', a comentat o altă persoană indignată.

Evoluția prețurilor locuințelor în Cluj-Napoca în aprilie 2024 a atins un nou preț record, respectiv un preț mediu de 2381 euro pe metru pătrat.

