Medicamentul minune pentru slăbit ar putea crește riscul de alopecie (căderea părului)

După ce studiile științifice au validat efectul de reducere a apetitului și de scădere ponderală a unui medicament pentru diabet, această moleculă terapeutică a devenit tot mai solicitată în terapia obezității. Totodată, au început studii care verifică efectele tratamentului cu semaglutidă în alte patologii.

Medicamentele Ozempic și Wegovy conțin semaglutidă, fiind folosite pentru tratamentul diabetului și pentru pierderea în greutate. De asemenea, există dovezi că semaglutida reduce riscul de probleme cardiace grave la adulții supraponderali cu boli de inimă și că administrarea de semaglutidă ar putea îmbunătăți efectiv durerile articulare. Proprietățile antiinflamatorii ale semaglutidei ar putea avea efecte pozitive în cazul persoanelor cu osteoartrită. Într-un studiu clinic recent, s-a dovedit că semaglutida a îmbunătățit funcția renală la pacienții cu diabet zaharat de tip 2, reducând răspunsurile inflamatorii.

Au apărut însă și primele studii privind efectele dermatologice ale medicamentului cu care se încearcă terapia obezității, arată Medscape, care citează Journal of the American Academy of Dermatology.

Un review al celor mai importante 22 de articole științifice publicate până acum a constatat o incidență mai mare a senzitivității cutanate și a alopeciei la persoanele care primesc semaglutidă oral decât la cele care primesc placebo. Alopecia (căderea părului) nu are însă o incidență crescută la persoanele care primesc semaglutidă injectabilă.

În cercetarea publicată de JAAD au fost incluse 22 de articole (15 studii clinice, șase rapoarte de caz și un studiu de cohortă retrospectiv), publicate până în ianuarie 2024, despre pacienți care au primit fie semaglutid, fie un placebo sau un comparator, care au inclus rapoarte despre evenimente dermatologice adverse asociate cu semaglutida la 255 de participanți.

Senzațiile cutanate modificate includ durerea, parestezia și sensibilitatea crescută a pielii. Reacțiile dermatologice nespecificate au fost raportate la mai mulți pacienți cu semaglutid subcutanat decât la cei cu placebo sau comparator. Mai multe rapoarte de cazuri au descris cazuri izolate de efecte adverse cutanate severe, cum ar fi pemfigoidul bulos, fasciita eozinofilică și vasculita. În schimb, reacțiile la locul de injectare au fost mai puțin comune la pacienții cu semaglutid subcutanat comparativ cu cei cu placebo sau comparator.

Autorii studiului recunosc că nu au putut ajusta datele pentru corectarea influenței altor factori sau tratamente și nu au putut stabili o asociere cauzală directă între semaglutid și reacțiile adverse dermatologice raportate, impunându-se continuarea cercetărilor privind efectele dermatolgice ale semaglutidei.

