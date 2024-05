De unde vin cei mai mulţi muncitori străini în România. Chestorul Liviu Bute a dat cifrele

"Pe data de 30.04.2024, am făcut ultima analiză. Aveam peste 213.000 cetăţeni străini cu drept de şedere legal în România. La începutul lunii ianuarie aveam 202.000. Deci este într-o continuă creştere numărul. Ce este foarte important este că aproape 70% din acest număr de străini sunt din ţări terţe (n.r din afara Uniunii Europene).

Am şi nişte cifre. Clasamentul este condus de Nepal. În primele luni ale acestui an, cetăţenii din această ţară au obţinut 8604 avize de muncă. Pe locul doi este Bangladesh, cu 1573. După care urmează celelalte ţări, din Asia şi Africa. Sri Lanka, Maroc, Filipine, Nigeria, Camerun, Kenya, Africa de Sud", a declarat chestorul Liviu Bute la Culisele Justiţiei.

Care este procedura legală pentru venirea cetăţenilor străini în România

"În momentul în care un angajator român doreşte să aducă pe piaţa forţei de muncă cetăţeni străini, solicită un aviz de muncă pentru respectivii străini. Aici poate să intervină şi o firmă de recrutare, care în ţara de origine se duce şi face recrutări pentru funcţia dorită de angajator. După care, angajatorul trebuie să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a obţine avizul de muncă. Care este necesar pentru a obţine viza. Viza este de lungă şedere în acest caz. Se acordă de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare din cadrul MAE. Iar odată obţinută viza, respectivii cetăţeni pot intra în România.

Angajatul străin are obligaţia ca în 90 de zile de şedere în România să îşi reglementeze şederea. Adică să încheie un contract individual de muncă, după care se prezintă cu un set de documente la noi, la imigrări, pentru a obţine permisul de şedere. Recent am făcut o modificare legislativă prin care am mărit la 2 ani dreptul de şedere, în condiţiile în care există un contract individual de muncă în vigoare. Tocmai pentru a scădea presiunea, atât pe noi cât şi pe angajatori, cât şi pe cetăţenii străini care vin la prelungire. În loc de 1 an, vin după 2 ani. Pentru muncitorii înalt calificaţi, viza de şedere este valabilă 3 ani", a mai declarat chestorul Liviu Bute.

