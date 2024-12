Povestea de viață emoționantă a Loredanei Venera Vîrtaci: De la viața în canale, la o carieră în domeniul frumuseții / video

Loredana Venera Vîrtaci, instructor preparator formator extensii gene, a povestit cum, după ce mama ei a plecat din țară când ea avea doar 3 ani, a rămas în grija bunicilor și a unui unchi abuziv. După moartea bunicii, viața i s-a schimbat radical, ajungând să trăiască pe străzi.

„Mama mea, când a plecat din țară, m-a lăsat la bunici. Aveam vârsta de 3 ani când ea a părăsit România și m-a crescut o bunică paralizată, un bunic care a paralizat în timp și un unchi care consuma foarte mult alcool, care venea, spărgea geamurile, ne bătea, făcea numai lucruri care nu erau normale pentru un copil de 5 ani.

Când bunica mea a murit, viața mea a luat o întorsătură de 180 de grade. Am ajuns pe străzi, am ajuns în canalele din București, m-am trezit într-o lume pe care eu nu o cunoșteam, nu o înțelegeam.

La vârsta de 9-10 ani am ajuns în canalele din Brâncoveanu, și de acolo au urmat toate zonele Bucureștiului.", a spus Loredana Venera Vîrtaci.

„M-am făcut școala în canale"

Loredana Venera Vîrtaci a povestit cum a reușit să termine Alimentație Publică și Turism cu media 8.46, deși a învățat în condiții extrem de dificile, trăind în canale, mâncând și îmbrăcându-se din gunoaie. Deși regretă consumul de droguri, consideră că experiențele ei au transformat-o într-un om mai bun, determinat să ajute alți oameni.

„M-am făcut școala în acele canale. Am terminat Alimentație Publică și Turism cu media 8.46, mâncând din gunoaie, îmbrăcându-mă din gunoaie, cerșind. Îmi pare rău că am consumat droguri. Nu a avut cine să-mi spună: „Nu ai voie, nu este bine” și le-am făcut. Nu regret pentru că de acolo am învățat să fiu un om bun, să ajut alți oameni, să nu fiu perversă, să nu fiu dușmănoasă, invidioasă și să fiu eu însămi și dacă pot să ajut pe cineva, să ajut.

Am învățat la lumânare, cu gândaci, cu șobolani pe țevi de apă caldă și apă rece, pentru că așa erau, niște tuburi rotunde. Mulțumesc lui Dumnezeu că au fost oameni care m-au susținut și veneau după mine.

Dacă lipseam o zi de la școală, veneau profesorii la canal să vadă ce s-a întâmplat cu mine și spuneam că eram răcită, mi-era rău sau nu aveam cu ce să mă îmbrac sau cu ce să mă încalț, pentru că nu tot timpul găseam la gunoi hainele necesare să merg la școală. Dar m-am dus și sunt mândră, și nu-mi este rușine. Nu am făcut compromisuri cu corpul meu, nu m-am vândut pentru bani, în schimb, am spălat parbrize, am cărat saci de cartofi, tot ce a fost nevoie să muncesc și să ajut pe alții, să-i scot din droguri, din prostituție, să-i duc pe căile cele bune. Unde am reușit, am reușit, unde nu, nu am putut.", a spus Loredana Venera Vîrtaci.

„Sunt persoane care au ajuns bine și ținem legătura"

Întrebată dacă mai are prieteni din acea perioadă, Loredana Venera Vîrtaci a declarat că mai are prieteni din perioada în care trăia pe străzi, unii rămânând în aceeași situație, iar alții reușind să-și schimbe viața. Ea a menționat că nu îi judecă, dorindu-și mereu mai mult de la viață pentru a-i putea ajuta și pe alții.

„Da, am prieteni care încă sunt în lumea aceea, nu au reușit să depășească sau nu au vrut mai mult de la viață. Nu sunt în măsură să judec, eu știu că am vrut mai mult și vreau mai mult. Dacă eu sunt bine, pot ajuta alți oameni.

Sunt persoane care au ajuns bine și ținem legătura. Persoane care au stat cu mine pe stradă, acum, îmi sunt cliente la extensii de gene și vin la mine să le fac frumoase.”, a spus Loredana Venera Vîrtaci la emisiunea Mi-Th Influencer, de pe DC News, DC News TV şi Spectacola.

