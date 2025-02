Actorul Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, găsiți morți în casa lor din Santa Fe

Potrivit unui raport al „Santa Fe New Mexican”, Hackman și soția sa, pianistă clasică, Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe Summit, pe 26 februarie 2025. Șeriful județului, Adan Mendoza, a confirmat pentru publicație că ambii, alături de câinele lor, au fost găsiți decedați. Nu există indicii clare că moartea lor ar fi avut legătură cu o crimă, a adăugat șeriful. De asemenea, nu a fost oferită o cauză oficială a decesului și nu se știe exact când a avut loc tragedia, potrivit people.com.

Gene Hackman s-a născut pe 30 ianuarie 1930, în San Bernardino, California, și a avut o copilărie marcată de mutări frecvente ale familiei sale. La 13 ani, tatăl său a părăsit familia, un moment care i-a lăsat o amprentă puternică asupra tânărului Hackman și care l-a inspirat să devină actor. „Poate că de aceea am ajuns actor,” povestea Hackman într-un interviu pentru „Vanity Fair” în 2013.

Hackman a servit în Marina Statelor Unite înainte de a începe cariera sa în actorie. După o perioadă în New York și California, a început să joace în piese de teatru și filme, obținând un prim rol notabil în „Bonnie și Clyde” (1967). Rolul său din „The French Connection” (1971) i-a adus primul Oscar pentru Cel mai bun actor, consolidându-i statutul de star al Hollywood-ului.

Pe parcursul unei cariere impresionante, Hackman a jucat în mai mult de 80 de filme, incluzând producții celebre precum „I Never Sang for My Father” (1970), „The Poseidon Adventure” (1972), „Hoosiers” (1986), „Mississippi Burning” (1988) și „Unforgiven” (1992). De asemenea, a interpretat un rol memorabil în „Superman” (1978) ca Lex Luthor.

După retragerea din actorie, Hackman s-a dedicat scrisului și picturii, iar în 2008 a publicat romanul „Escape from Andersonville”. De asemenea, a lucrat ca narator pentru două documentare: „The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima” (2016) și „We, the Marines” (2017).

Gene Hackman lasă în urmă o carieră de neegalat în cinematografie și cei trei copii din prima sa căsătorie cu Faye Maltese: Christopher, Elizabeth și Leslie.

