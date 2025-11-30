€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Lifestyle Vedete Mănușa cu pietre Swarowski a lui Michael Jacskon, preț mic la o licitație în Olanda
Data publicării: 13:09 30 Noi 2025

Mănușa cu pietre Swarowski a lui Michael Jacskon, preț mic la o licitație în Olanda
Autor: D.C.

michael-jackson_77986000 FOTO: REUTERS/Kimberly White
 

O colecție de haine purtate în concert de Regele muzicii pop, Michael Jackson, a fost scoasă la licitație, sâmbătă, în Olanda.

 Jacheta militară roșie a fost adjudecată cu numai 2500 de euro, iar celebra mănușă albă, cu pietre Swarowski, a ajuns la un nou proprietar pentru 37.000 de euro.

La un an de la moartea Megastarului, cum era supranumit Michael, o mănușă albă purtată în concertele ”Victory Tour” a fost adjudecată pentru 390.000 de dolari, de către un miliardar din Hong Kong.  În 2020, una din mănușile cu pietre Swarowski purtate în turneul ”Bad” a fost vândută de o casă de licitație din Anglia, cu 89.000 de lire, unui colecționar din Texas.

Ziarul De Telegraaf, care a anunțat licitația organizată sâmbătă de Dutch Auction Company, scrie că mănușa vândută în orașul olandez Tilburg a fost purtată de Michael în 1996 History World Tour, iar colecționarul spaniol care a decis s-o vândă are certificat oficial de autenticitate. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Incendiu uriaș la o biserica ortodoxă din Bacău
Publicat acum 20 minute
"Adevărul" despre cum a fost construită România, spus în ajunul Zilei Naționale
Publicat acum 35 minute
Criză de apă în Prahova. Spitalul Municipal nu mai face internări
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Influenceriță de beauty găsită moartă în valiză, într-o pădure. Fostul iubit ar fi mărturisit crima
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Situația zborurilor după alerta Airbus: Ce avioane mai sunt afectate și unde există întârzieri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat acum 23 ore si 14 minute
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close