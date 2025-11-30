Mănușa cu pietre Swarowski a lui Michael Jacskon, preț mic la o licitație în Olanda

Jacheta militară roșie a fost adjudecată cu numai 2500 de euro, iar celebra mănușă albă, cu pietre Swarowski, a ajuns la un nou proprietar pentru 37.000 de euro.

La un an de la moartea Megastarului, cum era supranumit Michael, o mănușă albă purtată în concertele ”Victory Tour” a fost adjudecată pentru 390.000 de dolari, de către un miliardar din Hong Kong. În 2020, una din mănușile cu pietre Swarowski purtate în turneul ”Bad” a fost vândută de o casă de licitație din Anglia, cu 89.000 de lire, unui colecționar din Texas.

Ziarul De Telegraaf, care a anunțat licitația organizată sâmbătă de Dutch Auction Company, scrie că mănușa vândută în orașul olandez Tilburg a fost purtată de Michael în 1996 History World Tour, iar colecționarul spaniol care a decis s-o vândă are certificat oficial de autenticitate.