Data publicării: 18:02 05 Oct 2025

Concertul lui Robbie Williams de la Instanbul, din 7 octombrie, anulat de autorităţi
Autor: Giorgi Ichim

Robbie Williams îi prinde pe corupți. Doi funcționari bulgari demiși și reținuți după ce au cerut mită de la echipa artistului Sursa Foto: Agerpres
 

Concertul lui Robbie Williams din 7 octombrie de la Istanbul a fost anulat de autorităţi din "motive de securitate".

Autorităţile turce au interzis un concert al cântăreţului britanic Robbie Williams, ce urma să aibă loc pe 7 octombrie al Istanbul, invocând 'motive de securitate', a declarat duminică pentru AFP o sursă din cadrul biroului guvernatorului metropolei, după apeluri ale unor ONG la manifestaţii împotriva, potrivit Agerpres.

Concertul era programat în ziua în care se vor împlini doi ani de la atacul Hamas pe teritoriul Israelului, care a declanşat un război în Gaza ce a suscitat manifestaţii în multe ţări al lumii.

Firma organizatoare a anunţat că respectivul concert a fost anulat 'în conformitate cu decizia luată de biroul guvernatorului Istanbulului', contravaloarea biletelor urmând să fie restituită în curând pe platforma pe care au fost cumpărate.

Sursa din cadrul biroului guvernatorului a invocat pentru AFP 'motive de securitate', fără alte detalii.

Vedeta britanică, în vârstă de 51 de ani, a avut concerte în Israel în 2015 şi 2023 în pofida apelurilor la boicot lansate de militanţi pro-palestinieni.

Mai multe ONG-uri le-au cerut autorităţilor turce să anuleze concertul din 7 octombrie. Printre ele s-a aflat şi Platforma de solidaritate islamică, care prevăzuse manifestaţii sub sloganul 'Robbie Williams, sionist, pleacă din Turcia!'.

'Sunt extrem de dezamăgit că nu voi putea cânta la Istanbul săptămâna viitoare', a scris Robbie Williams pe contul său de Instagram.

'Autorităţile municipale au anulat spectacolul în interesul siguranţei publice', a explicat el. 'Ultimul lucru pe care aş dori să-l fac este să pun în pericol securitatea fanilor mei. Securitatea lor este pe primul loc', a adăugat Robbie Williams.

În septembrie, autorităţile turce au interzis un concert prevăzut la Istanbul al cântăreţului francez Enrico Macias, după apeluri la proteste împotriva opiniilor pro-israeliene ale acestuia.

