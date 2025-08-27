Adevărul despre ispitele de la Insula Iubirii. Ce rol murdar joacă, de fapt

Ce rol ascuns au inspitele de la Insula Iubirii pentru societatea de azi. Psihologul Radu Leca dezvăluie pericolul acestor personaje atât de urmărite de la Insula Iubirii.

Psihologul Radu Leca avertizează că rolul ispitelor de la Insula Iubirii nu se limitează la divertisment, ci are un impact mult mai profund asupra percepției relațiilor.

Ispitele de la Insula Iubirii nu doar că amplifică tensiunile din cupluri și scot la iveală slăbiciunile emoționale ale participanților, ci transmit și un model periculos către societate.

Potrivit DC Medical, Radu Leca spune că ispitele contribuie la promovarea ideii de "tricuplu", un concept care riscă să relativizeze regulile tradiționale ale relațiilor și să încurajeze desprinderea de normele sănătoase de conviețuire.

"Unul dintre rolurile principale ale ispitelor este de a amplifica tensiunile deja existente în cupluri, evidențiind aspecte ascunse ale relațiilor și slăbiciuni individuale. Această dinamică nu doar testează rezistența emoțională a participanților, dar și adaugă un element de suspans și dramă care captează atenția telespectatorilor.

Ispitele, în ambele cazuri, au rolul de a dezintegra cuplul sau de a forma tricupluri. Societatea, începând cu anul 2020, se îndreaptă cu mai multă putere către elementul denumit tricuplu decât cel din cuplu format din două persoane.

Promovându-se ideea de tricuplu, există un avantaj al noțiunii de lipsă de efecte negative sau de plictiseală, de îmbogățire a erotismului extrem care vor conduce la îndepărtarea oamenilor de tot ceea ce înseamnă reguli conținute de societatea actuală în realitate", explică psihologul Radu Leca pentru DC Medical.

