Data publicării:

Adevărul despre ispitele de la Insula Iubirii. Ce rol murdar joacă, de fapt

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Lifestyle
Insula iubirii - Foto: captura Insula Iubirii
Insula iubirii - Foto: captura Insula Iubirii

Ce rol ascuns au inspitele de la Insula Iubirii pentru societatea de azi. Psihologul Radu Leca dezvăluie pericolul acestor personaje atât de urmărite de la Insula Iubirii.

Psihologul Radu Leca avertizează că rolul ispitelor de la Insula Iubirii nu se limitează la divertisment, ci are un impact mult mai profund asupra percepției relațiilor.

Ispitele de la Insula Iubirii nu doar că amplifică tensiunile din cupluri și scot la iveală slăbiciunile emoționale ale participanților, ci transmit și un model periculos către societate.

Potrivit DC Medical, Radu Leca spune că ispitele contribuie la promovarea ideii de "tricuplu", un concept care riscă să relativizeze regulile tradiționale ale relațiilor și să încurajeze desprinderea de normele sănătoase de conviețuire.

"Unul dintre rolurile principale ale ispitelor este de a amplifica tensiunile deja existente în cupluri, evidențiind aspecte ascunse ale relațiilor și slăbiciuni individuale. Această dinamică nu doar testează rezistența emoțională a participanților, dar și adaugă un element de suspans și dramă care captează atenția telespectatorilor.

Ispitele, în ambele cazuri, au rolul de a dezintegra cuplul sau de a forma tricupluri. Societatea, începând cu anul 2020, se îndreaptă cu mai multă putere către elementul denumit tricuplu decât cel din cuplu format din două persoane.

Promovându-se ideea de tricuplu, există un avantaj al noțiunii de lipsă de efecte negative sau de plictiseală, de îmbogățire a erotismului extrem care vor conduce la îndepărtarea oamenilor de tot ceea ce înseamnă reguli conținute de societatea actuală în realitate", explică psihologul Radu Leca pentru DC Medical.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Adevărul despre ispitele de la Insula Iubirii. Ce rol murdar joacă, de fapt
27 aug 2025, 12:21
Dan Negru, critici dure despre Festivalul Mamaia: ”În anii ’80 / ’90 era Untold sau Beach Please de azi”
25 aug 2025, 10:21
De ce Kate Middleton nu poate purta niciodată portocaliu. Ce se întâmplă cu pielea ei
24 aug 2025, 18:15
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
24 aug 2025, 16:38
Jean Paler, șocat de prețurile de la mare, de la împinge tava: Cu 100 de lei te scoli flămând de la masă. Te fură la porții
24 aug 2025, 16:23
Laura Cosoi rupe tăcerea despre soț și copii, după ce o fată i-a spus pe plajă că familia ei e minunată: Încerc cu ultimele forțe să țin totul împreună...
23 aug 2025, 08:34
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat, după 11 ani de căsnicie: Încă ne iubim / video
22 aug 2025, 08:33
Momentul când Babasha este lovit de o sticlă, chiar pe scenă, la un concert: ''Cine a făcut treaba asta?'' - Video
18 aug 2025, 23:36
Cât de mare s-a făcut fiica lui Pepe. Poze de colecție cu Maria de ziua ei
15 aug 2025, 21:03
Cum a făcut avere cea mai bogată femeie din lume
15 aug 2025, 18:59
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”
14 aug 2025, 18:43
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a cumpărat Georginei
12 aug 2025, 11:27
Cum au petrecut Laura Cosoi și soțul ei 10 ani de căsnicie - imagini spectaculoase din vacanță
08 aug 2025, 13:41
MrBeast dezvăluie în premieră ce avere are: „Da, este adevărat”
08 aug 2025, 08:47
Cum și-a sărbătorit Mihaela Rădulescu ziua de naștere după moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru mine era totul”
05 aug 2025, 14:37
Post Malone, de nerecunoscut: Cum a slăbit 30 kg pentru cea mai importantă ființă din viața lui
05 aug 2025, 12:03
Jessie J, din nou pe patul de spital. Vedeta rupe tăcerea despre problemele după operația de cancer
04 aug 2025, 11:13
Câte kilograme a luat Ilona Brezoianu în sarcină. Vedeta este foarte pofticioasă: „I-am disperat pe oamenii ăștia”
04 aug 2025, 10:32
Porecla surprinzătoare a Prințesei Charlotte. Cum îi spune Kate Middleton te va amuza
03 aug 2025, 19:07
Cheloo, pozitiv la droguri, dar în urină. Ce înseamnă asta? Explicația expertului antidrog Cătălin Țone
02 aug 2025, 11:43
Elena Gheorghe, cadou special pentru fani chiar de ziua ei
01 aug 2025, 09:50
Justin Timberlake a dezvăluit diagnosticul secret de care suferă într-o postare emoționantă
31 iul 2025, 22:28
Ruby, 100% naturală! Cum arată artista fără filtru și fără machiaj – FOTO
31 iul 2025, 16:33
Cum a reacționat iubita lui Tzancă Uraganu după ce acesta s-a pozat cu Jennifer Lopez
30 iul 2025, 22:43
Vacanța cu emoții pentru Laura Cosoi. A plecat în vacanță cu familia în Bali, dar a uitat un mic amănunt...
30 iul 2025, 17:11
Cheloo lansează acuzații grave în scandalul în care este implicat: ”Trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct!”
30 iul 2025, 10:07
Ce lecție le-a dat Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, haterilor ei
29 iul 2025, 22:33
O actriță româncă a fost decorată de Președintele Italiei! Kristina Cepraga este Cavaler al Ordinului Stelei Italiei
29 iul 2025, 19:02
Acesta să fie secretul tinereții lui Jennifer Lopez? Ce este HRT. Vezi cum poți avea acces la această terapie și în România
28 iul 2025, 22:21
Ce mănâncă Jennifer Lopez de arată la 56 de ani ca la 20 de ani! Lista alimentelor care o fac să aibă un corp de invidiat
28 iul 2025, 18:28
Ce a pățit soțul Biancăi Purcărea, DJ-ul de la PROFM, în vacanță în Cipru
28 iul 2025, 17:27
Nicole Cherry, prestație fabuloasă în deschiderea lui Jennifer Lopez: „Ziua de ieri a adus în fața noastră două femei emblematice”
28 iul 2025, 16:38
Tzancă Uraganu s-a dat în spectacol în fața ”finei” Jennifer Lopez. ”Pleacă cu traume”
28 iul 2025, 09:31
Ce a pățit Jennifer Lopez în București chiar în fața fanilor. Moment bizar devenit viral - Video
27 iul 2025, 23:14
Ce a scos-o din sărite pe Nicoleta Nucă, chiar înainte de vacanță: „Culmea obrăzniciei!”
25 iul 2025, 13:31
Ce a pățit soția lui Sorin Copilul de Aur pe TikTok: „Sunt sigură că nu sunt singura fată țepuită”
24 iul 2025, 14:46
Iorga și Adrian „Elicopter de luptă” au fost jefuiți în Barcelona: „Suvenirurile mele sunt amintirile”
23 iul 2025, 12:23
Ozzy Osbourne a murit
22 iul 2025, 21:16
Prințul George va fi separat de Prințul William începând de astăzi
22 iul 2025, 15:51
Selena Gomez împlinește 33 de ani: Imagini spectaculoase de la petrecerea sa
22 iul 2025, 09:08
Top modelul din România care a eclipsat ”meciul greilor” de pe Wembley - Foto în articol
21 iul 2025, 20:25
Începe sezonul 9 Insula Iubirii! Cinci noi cupluri riscă totul pentru a afla adevărul din relația lor
21 iul 2025, 12:00
De ce Felix Baumgartner nu a vrut copii. Motivul tulburător pentru care s-a temut să aibă urmași
19 iul 2025, 21:38
Cum se simte Andreea Ibaka după accident. Soția lui Cabral a transmis un mesaj după ce s-a externat
18 iul 2025, 23:59
Ramona Lăzuran, mesaj emoționant pentru Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner
18 iul 2025, 17:07
Dan Negru, semnal de alarmă după moartea lui Felix Baumgartner: N-o spune nimeni!
18 iul 2025, 09:49
Iulia Albu își transformă casa într-o expoziție de muzeu: „Cu Dumnezeu înainte” - VIDEO
17 iul 2025, 19:37
Beach, Please! rupe tăcerea după ce Destroy Lonely, rapperul adus de Selly, a îndemnat un puști să sară de pe scenă
16 iul 2025, 20:11
Ce a spus Jennifer Lopez despre românce, înainte de concertul pe care îl va susţine în Bucureşti
16 iul 2025, 15:25
O cântăreață a ajuns la spital după ce a purtat pantaloni prea strâmți. Ce boală a făcut - Foto în articol
16 iul 2025, 08:53
Andreea Bălan, o soră mai mare pentru fani. Artista a împărtășit 11 sfaturi care îți pot ușura viața
15 iul 2025, 17:40
Cele mai noi știri
acum 9 minute
”Cea mai cosmopolită zonă a României”. Comoara ascunsă din țara noastră, ideală de vizitat toamna: Aici găsești multe crame și sate cu tradiții păstrate
acum 19 minute
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
acum 22 de minute
Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro
acum 38 de minute
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
acum 40 de minute
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
acum 41 de minute
Dr. Radu Țincu, avertisment după incendiul de la Dragonul Roșu. Fumul, foarte periculos: Cine sunt persoanele la risc și cum să se protejeze
acum 1 ora 14 minute
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
acum 1 ora 16 minute
Fenomen periculos pe o insulă din Grecia. Turiști amendați după ce au făcut - Video
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
pe 26 August 2025
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel