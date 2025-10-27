€ 5.0848
Data publicării: 18:21 27 Oct 2025

A murit legendarul toboşar Jack DeJohnette
Autor: Doinița Manic

tobosar a murit
 

A murit legendarul toboşar de jazz Jack DeJohnette.

Toboşarul american de jazz Jack DeJohnette a murit duminică la vârsta de 83 de ani, transmite Agerpres. Acesta și-a petrecut ultimele clipe din viață în localitatea Woodstock, statul New York, vegheat de soţia sa şi de prieteni apropiaţi, a confirmat pentru DPA impresarul artistului.

DeJohnette a fost unul dintre cei mai importanţi toboşari de jazz din generaţia sa. Discografia sa include colaborări cu vedete precum John Coltrane, Bill Evans şi Miles Davis.

Începând cu anul 1970, a fost toboşarul casei de discuri ECM şi a înregistrat mai multe albume în studiourile din Munchen, printre care Special Edition şi New Directions.

Jack DeJohnette a cântat la pian înainte să se apuce de tobe 

Născut pe 9 august 1942 în Chicago, DeJohnette a cântat la pian de la vârsta de patru ani înainte să se apuce de tobe în liceu. Ulterior a activat ca pianist şi compozitor.

După studii de muzică, şi-a început cariera în New York în 1966. A cântat în ansamblul de jazz al lui John Coltrane, apoi cu cvartetul lui Charles Lloyd, din care făcea parte şi tânărul pianist Keith Jarrett.

Alături de Jarrett şi de basistul Gary Peacock, DeJohnette a fondat Keith Jarrett Trio în anii 1980.

