Data publicării: 12:49 08 Oct 2025

Secretele neștiute ale lui Michael Jackson: I se spunea "Puturosul" pentru că obișnuia să umble murdar
Autor: Doinița Manic

Michael Jackson Foto: Pixabay
 

Dezvăluiri incredibile au fost făcute despre Michael Jackson de către prietenul său, Lionel Richie.

Lionel Richie a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre prietenul și colaboratorul său, Michael Jackson, în noua sa carte de memorii, Truly. Artistul susține că, în perioada de vârf a faimei sale, Michael Jackson ar fi avut probleme cu igiena personală, scrie NME.

În cartea sa, Richie descrie viața de zi cu zi a lui Michael Jackson ca fiind „excentrică, ca un profesor absent, dar totuși ca un copil”. El povestește că regretatul producător muzical Quincy Jones obișnuia să-l alinte pe Michael cu porecla „Smelly” („Puturosul”).

„Michael râdea și el, realizând că nu-și schimbase sau spălase hainele de câteva zile… Toți avem ciudățeniile noastre”, a scris Lionel Richie.

Problemele de igienă ale lui Michael Jackson erau, în parte, o consecință a faimei extreme: nu putea să meargă la un magazin fără să fie înconjurat de fani, iar hainele trimise la curățat de multe ori nu-i mai erau returnate, pentru că oamenii păstrau lucruri „ca suvenir”. Richie explică: „Ajunsese să poarte aceiași pantaloni până când deveneau de nedescris”.

Ce a făcut Michael Jackson când a mers la prietenul lui acasă

În carte, Richie mai povestește despre stilul vestimentar variabil al lui Jackson: fie în costume elaborate de scenă, fie în pijamale și papuci în studio, fie în haine de ieșit, fie de acasă, confortabil, pentru a-și exersa mișcările de dans și pentru a se juca cu animalele sale.

„Ori de câte ori Michael venea la mine, purta orice — blugi și tricou. Iar blugii fie îi cădeau, fie erau prea scurți și… miroseau”, scrie Richie.

El își amintește chiar o vizită la el acasă: „L-am condus pe străzi lăturalnice până acasă, el era dulce și recunoscător. Când m-am întors în sufrageria mea, am observat acolo, pe covor, o pereche de lenjerie și niște blugi vechi, rupți ai lui Michael. Stăteau pur și simplu acolo, ca niște resturi… Ce puteam să fac? Am râs. MJ a fost aici”.

Un nou film biografic despre Michael Jackson

Lionel Richie a terminat recent un turneu în Marea Britanie, după ce în 2023 a cântat la Concertul de Încoronare de la Castelul Windsor, iar fanii au remarcat că vocea sa suna diferit față de așteptări. În 2023, Richie a avut și un turneu în SUA împreună cu Earth, Wind & Fire.

Totodată, un nou film biografic despre Michael Jackson, intitulat simplu Michael, urmează să fie lansat în aprilie anul viitor, regizat de Antoine Fuqua. Nepotul lui Michael, Jaafar Jackson, îl va interpreta pe King of Pop, iar Colman Domingo, nominalizat la Oscar și actor în Euphoria, îl va interpreta pe tatăl lui Michael, Joe Jackson.

