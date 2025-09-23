Diddy ar putea fi eliberat în curând. Avocații: „A fost pedepsit suficient”

Într-un document depus luni seară, echipa de apărare a lui Combs a solicitat o condamnare de cel mult 14 luni, ceea ce i-ar permite să fie eliberat înainte de Ziua Recunoștinței. Avocații au subliniat că artistul de 55 de ani este încarcerat deja din 16 septembrie 2024 la Metropolitan Detention Center din Brooklyn și ar trebui creditat pentru această perioadă.

„Domnul Combs este o persoană extraordinară care a adus contribuții profesionale și personale monumentale de-a lungul celor 55 de ani ai săi”, au scris avocații, menționând că acesta „a devenit treaz pentru prima dată într-un sfert de secol”, conform Reuters.

Procurorii pregătesc o recomandare mai dură

Judecătorul districtual american Arun Subramanian urmează să pronunțe sentința pe 3 octombrie, la tribunalul federal din Manhattan. Până pe 29 septembrie, procurorii trebuie să transmită recomandarea lor, iar surse judiciare susțin că aceștia vor cere o pedeapsă „substanțială” cu închisoarea.

Ofițerii federali de probațiune au calculat că orientările federale indică o pedeapsă între 5 ani și 9 luni și 7 ani și 3 luni, mult peste ceea ce solicită apărarea. Biroul procurorului federal din Manhattan nu a răspuns imediat la cererile de comentarii.

În iulie, jurații l-au găsit vinovat pe Diddy de două capete de acuzare privind transportul în vederea practicării prostituției, în baza Mann Act. Totuși, a fost achitat pentru acuzațiile mai grave de trafic sexual și șantaj. Artistul a pledat nevinovat și intenționează să facă apel împotriva condamnării.

Procesul, care a durat două luni, a inclus mărturii cutremurătoare ale a două foste partenere, cântăreața Cassie Ventura și o femeie sub pseudonimul Jane, care l-au acuzat pe Combs că le-a forțat să participe la „Freak Offs”, maratoane sexuale alimentate cu droguri și prostituți bărbați.

Diddy speră la anularea condamnării

Apărarea susține că nu există o legătură directă între presupusa violență domestică și acuzațiile pentru care Combs a fost condamnat. „Chiar dacă au existat dovezi de violență sau amenințări cu violența în dosar, nicio astfel de dovadă nu a fost în legătură cu capetele de acuzare din Mann Act”, au transmis avocații.

Aceștia afirmă, de asemenea, că femeile implicate ar fi participat de bunăvoie la întâlniri, din dorința de a-l face fericit pe Combs.

Pe lângă cererea de reducere a pedepsei, echipa de apărare a depus și o solicitare pentru anularea condamnării, pe care judecătorul Subramanian urmează să o analizeze joi.

Dacă cererea va fi admisă, mogulul hip-hop ar putea scăpa de închisoare chiar înainte de pronunțarea sentinței finale.

Soarta fondatorului Bad Boy Records depinde de decizia pe care o va lua judecătorul Subramanian pe 3 octombrie, o decizie care ar putea marca fie un nou început pentru artist, fie continuarea unei perioade întunecate din viața sa.