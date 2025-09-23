€ 5.0774
|
$ 4.3012
|
 
Data actualizării: 19:10 23 Sep 2025 | Data publicării: 19:07 23 Sep 2025

Diddy ar putea fi eliberat în curând. Avocații: „A fost pedepsit suficient”

Autor: Alexandra Curtache
p-diddy-acuzatii_48596700 Foto: Reckless Dream Photography
 

Sean „Diddy” Combs, mogulul hip-hop-ului condamnat pentru infracțiuni legate de prostituție, ar putea ieși din închisoare mai repede decât se aștepta.

Într-un document depus luni seară, echipa de apărare a lui Combs a solicitat o condamnare de cel mult 14 luni, ceea ce i-ar permite să fie eliberat înainte de Ziua Recunoștinței. Avocații au subliniat că artistul de 55 de ani este încarcerat deja din 16 septembrie 2024 la Metropolitan Detention Center din Brooklyn și ar trebui creditat pentru această perioadă.

„Domnul Combs este o persoană extraordinară care a adus contribuții profesionale și personale monumentale de-a lungul celor 55 de ani ai săi”, au scris avocații, menționând că acesta „a devenit treaz pentru prima dată într-un sfert de secol”, conform Reuters.

Procurorii pregătesc o recomandare mai dură

Judecătorul districtual american Arun Subramanian urmează să pronunțe sentința pe 3 octombrie, la tribunalul federal din Manhattan. Până pe 29 septembrie, procurorii trebuie să transmită recomandarea lor, iar surse judiciare susțin că aceștia vor cere o pedeapsă „substanțială” cu închisoarea.

Ofițerii federali de probațiune au calculat că orientările federale indică o pedeapsă între 5 ani și 9 luni și 7 ani și 3 luni, mult peste ceea ce solicită apărarea. Biroul procurorului federal din Manhattan nu a răspuns imediat la cererile de comentarii.

În iulie, jurații l-au găsit vinovat pe Diddy de două capete de acuzare privind transportul în vederea practicării prostituției, în baza Mann Act. Totuși, a fost achitat pentru acuzațiile mai grave de trafic sexual și șantaj. Artistul a pledat nevinovat și intenționează să facă apel împotriva condamnării.

Procesul, care a durat două luni, a inclus mărturii cutremurătoare ale a două foste partenere, cântăreața Cassie Ventura și o femeie sub pseudonimul Jane, care l-au acuzat pe Combs că le-a forțat să participe la „Freak Offs”, maratoane sexuale alimentate cu droguri și prostituți bărbați.

Diddy speră la anularea condamnării

Apărarea susține că nu există o legătură directă între presupusa violență domestică și acuzațiile pentru care Combs a fost condamnat. „Chiar dacă au existat dovezi de violență sau amenințări cu violența în dosar, nicio astfel de dovadă nu a fost în legătură cu capetele de acuzare din Mann Act”, au transmis avocații.

Aceștia afirmă, de asemenea, că femeile implicate ar fi participat de bunăvoie la întâlniri, din dorința de a-l face fericit pe Combs.

Pe lângă cererea de reducere a pedepsei, echipa de apărare a depus și o solicitare pentru anularea condamnării, pe care judecătorul Subramanian urmează să o analizeze joi.

Dacă cererea va fi admisă, mogulul hip-hop ar putea scăpa de închisoare chiar înainte de pronunțarea sentinței finale.

Soarta fondatorului Bad Boy Records depinde de decizia pe care o va lua judecătorul Subramanian pe 3 octombrie, o decizie care ar putea marca fie un nou început pentru artist, fie continuarea unei perioade întunecate din viața sa.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diddy
eliberat
inchisoare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Horoscop 24 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 1 minut
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest. E acuzat de mită și spălare de bani
Publicat acum 6 minute
Giorgia Meloni pune condiții pentru recunoașterea Palestinei de către Italia
Publicat acum 16 minute
Grindeanu: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici!
Publicat acum 24 minute
Turcia se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimii 52 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close