Stiri

Scumpiri la alcool și combustibil de la 1 ianuarie 2026. Cu cât vor crește prețurile
Data actualizării: 10:50 31 Dec 2025 | Data publicării: 10:10 31 Dec 2025

Scumpiri la alcool și combustibil de la 1 ianuarie 2026. Cu cât vor crește prețurile
Autor: Iulia Horovei

alcool bere pompa combustibil Scumpiri la alcool și combustibil de la 1 ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres/Freepik, edit DC News
 

Începutul anului 2026 prevede noi majorări la nivelul accizelor la bere, vin, alcool şi combustibili.

Nivelul accizelor la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit Codului Fiscal.

Scumpiri de la 1 ianuarie 2026

Astfel, acciza la bere creşte la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei, pentru vinuri liniştite la 11 lei/hl, de la 10 lei, iar pentru vinuri spumoase la 83,81 lei, de la 76,19 lei.

Pentru alcoolul etilic, acciza se majorează la 5.848,49 lei/hl de alcool pur (2.924,23 lei pentru alcoolul produs în micile distilerii), de la 5.316,81 (2.658,39 pentru micile distilerii).

Pentru benzină cu plumb, acciza urcă la 3.598,98/1000 litri, de la 3.271,80 lei, iar pentru cea fără plumb la 3.059,80, de la 2.781,64. În cazul motorinei, acciza se majorează la 2.804,29 /1000 litri, de la 2.549,35 lei în prezent, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

scumpiri
combustibil
accize
alcool
Comentarii

