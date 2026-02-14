€ 5.0943
Imagine virală cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului lui Marco Rubio / foto în articol
Data actualizării: 13:15 14 Feb 2026 | Data publicării: 13:13 14 Feb 2026

Imagine virală cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului lui Marco Rubio / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

kaja kallas la conferinta de securitate de la munchen Foto: Agerpres

Internauții au remarcat grimasele șefei diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului ținut de secretarul de stat american, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen.

Secretarul de stat american Marco Rubio a denunţat sâmbătă guvernele europene pentru politicile lor faţă de migraţie şi a opinat că Occidentul este destabilizat de impactul migraţiei pe scară largă, potrivit DPA și Agerpres.

Migraţia în masă nu este, nu a fost, o preocupare marginală cu consecinţe minore. Ea a fost şi continuă să fie o criză ce transformă şi destabilizează societăţile peste tot în Occident, a spus Rubio în intervenţia sa din cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen.

CITEȘTE ȘI                -             EXCLUSIV Marco Rubio a umplut falia dintre malurile Atlanticului, la Munchen. Bogdan Chirieac, analiză

Demnitarul american a menţionat că SUA şi Europa trebuie să nu aibă păreri de rău în moştenirea lor, adăugând că istoria şi cultura vestice sunt unice, distinctive şi de neînlocuit.

Conferinţa de Securitate de la Munchen, care se va încheia duminică, are pe agendă subiecte precum apărarea, securitatea internaţională, migraţia, criza din relaţiile transatlantice, războiul din Ucraina şi dosarul iranian.

În momentul în care una dintre camerele de filmat din sala în care vorbea Marco Rubio a fost îndreptată către public și a surprins cadre cu cei prezenți, internauții au remarcat grimasele de pe chipul șefei diplomației europene, Kaja Kallas. O imagine care s-a viralizat pe X o arată pe Kaja Kallas, privind către scena pe care se afla secretarul de stat american, aparent nervoasă și îngândurată.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Maia Sandu s-a întâlnit cu Marco Rubio. Nicușor Dan, nu. Chirieac vede totuși o veste foarte bună pentru România

Kaja Kallas
marco rubio
conferinta de securitate munchen
