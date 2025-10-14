€ 5.0903
Data publicării: 08:47 14 Oct 2025

Moment amuzant la summitul de pace. Cum l-a numit Trump pe premierul canadian Carney / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-2_84087000 Sursa foto: Agerpres
 

Donald Trump l-a numit „președinte“ pe premierul canadian Mark Carney.

În timpul discursului său la summitul de pace din Gaza, desfășurat în Egipt, președintele american Donald Trump s-a referit la prim-ministrul Mark Carney drept „președinte”, scrie CBA.

Carney a participat la semnarea unui plan de pace care vizează încheierea războiului din Gaza, alături de alți lideri mondiali.

Președintele american Donald Trump le-a mulțumit numeroșilor lideri mondiali pentru participarea la summit, inclusiv canadianului Mark Carney. Dar Trump s-a referit la acest drept „președinte” în loc de „prim-ministru”.

„Ei bine, mă bucur că m-ați promovat la funcția de președinte”, s-a putut auzi spunând Carney înainte de a râde.

De asemenea, în timpul unui summit privind Gaza desfăşurat luni în Egipt, preşedintele american Donald Trump a lăudat aspectul fizic al prim-ministrului italian Giorgia Meloni, singura femeie între liderii prezenţi la reuniune, informează AFP și Agerpres.

„Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal este sfârşitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă”, a declarat preşedintele SUA - care a coprezidat conferinţa internaţională - în timpul discursului său.

În fotografia de familie a evenimentului, care a reunit circa 30 de demnitari din întreaga lume, lidera italiană a fost singura femeie, notează AFP.

„Îmi asum riscul”, a adăugat preşedintele republican în vârstă de 79 de ani, căutând-o cu privirea pe Giorgia Meloni. „Unde este? Vă deranjează dacă spun că sunteţi frumoasă? Pentru că este adevărat”, a insistat Trump

"Este foarte respectată în Italia. Este o politiciană de mare succes", a adăugat preşedintele SUA.

