Un nou trend face ravagii, dar stârnește și amuzamentul: Au apărut suzetele pentru adulți care reduc stresul și anxietatea / video viral

Suzetele pentru adulți, spre deosebire de cele pentru sugari, par să aibă mai multe utilizări. Sunt un instrument pentru reducerea stresului, promovează un somn mai bun și îi ajută pe fumători să renunțe la țigări, spun comercianții și susținătorii lor.

Însă utilizarea prelungită a suzetelor, care au devenit o modă în ultimele zile în China și în alte părți ale lumii, cum ar fi Coreea de Sud și SUA, ar putea provoca rigiditate a maxilarului, deplasarea dinților și, atunci când sunt folosite în timpul somnului, risc de sufocare, avertizează specialiștii medicali, potrivit globalnation.

Unii comercianți vând mai mult de 2.000 de suzete pentru adulți pe lună, conform unui raport al South China Morning Post (SCMP) din 3 august.

Suzetele, care seamănă cu cele pentru sugari, dar sunt mai mari ca dimensiune, costă între 10 yuani (1,80 USD) și 500 de yuani pe platforme de comerț electronic precum Taobao.

Recenziile online pentru suzetele destinate adulților au fost în general pozitive, însă au fost destui care au și ridiculizat noul trend, mai ales având în vedere modul în care purtarea suzetelor îi face să arate pe cei care le țin în gură.

SCMP a citat un cumpărător care a descris produsul ca fiind „de înaltă calitate” și a spus că este confortabil de folosit, fără a afecta respirația.

Alt utilizator a spus că i-a fost utilă pentru a face față simptomelor de sevraj după renunțarea la fumat, iar un al treilea a afirmat că i-a oferit confort în momentele de stres.

Pe TikTok, mai mulți utilizatori din întreaga lume au împărtășit că suzetele pentru adulți îi ajută să gestioneze anxietatea și să doarmă mai bine.

Unii au spus chiar că suzetele sunt utile pentru a face față unor simptome ale tulburării de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD), precum neliniștea, impulsivitatea și dificultatea de concentrare.

Cu toate acestea, unii specialiști din domeniul medical avertizează asupra folosirii prelungite a suzetelor pentru adulți. Potrivit raportului SCMP, dr. Tang Caomin, dentist în Chengdu, a declarat că utilizarea excesivă poate duce la rigiditate a maxilarului, durere la mestecat și deplasarea dinților dacă sunt folosite mai mult de trei ore pe zi.

El a adăugat că părți ale suzetei se pot desprinde și pot fi inhalate în timpul somnului.

