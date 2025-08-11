Data actualizării: | Data publicării:

De la fermă la farfurie: morcovi românești cultivați în armonie cu natura

Categorie: Stiri

Când vine vorba de prospețime și gust bun, legumele cultivate responsabil fac diferența.

Morcovii sunt printre cele mai iubite și versatile legume din bucătăria românească, după cum arată și datele Act for Good despre produsele preferate de români în coșul de cumpărături, întrucât pot fi folosiți în supe, salate, garnituri sau chiar deserturi. Dar, dincolo de gust, contează și siguranța: să știm că provin din surse controlate, și că sunt cultivați cu respect față de natură. Dacă sunt și made in România, e un criteriu suplimentar și de sănătate, și de impact pozitiv asupra mediului prin lanțul scurt de aprovizionare. Filiera Calității Carrefour sprijină producătorii români și le oferă clienților morcovi gustoși, curați și cu trasabilitate controlată.

Un exemplu concret este Ferma Stoian, o afacere de familie dedicată legumelor crescute fără compromisuri. Astăzi, după mai bine de trei decenii, ferma este un exemplu de echilibru între tradiție și inovație, punând pe rafturile Carrefour legume românești cultivate sustenabil, sub eticheta Filiera Calității, care asigură cele mai înalte standarde de producție.

Această poveste se înscrie în tendințe tot mai clare în rândul consumatorilor români: alegerea conștientă a produselor locale, dar și prioritizarea fructelor și legumelor ecologice, de calitate superioară. Nu este doar o preferință, ci o schimbare reală de comportament, susținută și de datele din platforma de loialitate a Carrefour, Act for Good. În 2024, morcovii bio s-au aflat printre cele mai populare alegeri, alături de laptele bio, lămâi și banane ecologice, semn că sănătatea, prospețimea și sustenabilitatea sunt tot mai importante pentru cumpărători.

Ferma Stoian a apărut în 1992. O afacere de familie, care astăzi pune pe rafturile Carrefour morcovi românești

În acest context, colaborarea dintre Ferma Stoian și Carrefour nu este întâmplătoare. Morcovii cultivați pe cele 280–300 de hectare ale fermei sunt crescuți fără pesticide de sinteză, fără fertilizanți chimici sau aditivi care forțează creșterea. Cu soiuri precum Laguna, Brylliance, Maestro și Morelia, acestea se diferențiază prin uniformitate, culoare, rezistență la boli și perioada de păstrare. Sunt, pentru cumpărător, acei morcovi perfecți, frumoși, care nu se strică de azi pe mâine. Sunt gustoși și calitativi.  

„Colaborarea noastră s-a construit pe valori solide: respect, seriozitate și încredere. Am început acest parteneriat în 2007, iar 3 ani mai târziu s-a născut morcovul din Filiera Calității Carrefour, un proiect de referință care ne-a însoțit în toată evoluția noastră.

De-a lungul anilor, relația s-a consolidat frumos, iar astăzi putem spune cu mândrie că am crescut împreună cu brandul. Dincolo de dezvoltarea profesională, această colaborare ne-a oferit stabilitatea și predictibilitatea necesare pentru a investi cu încredere în extinderea capacității de producție, în tehnologii moderne și în forța de muncă locală.

Dacă la început livram 3.000 de pungi de morcovi pe zi, în 2024 am ajuns la un ritm de 8.000 de bucăți zilnic. Parteneriatul cu Carrefour reprezintă în prezent aproximativ 20% din capacitatea totală de producție a fermei noastre, care depășește 20.000 de tone anual. Este o relație care ne motivează constant să inovăm, să menținem standarde înalte de calitate și să construim sustenabil pe termen lung”, transmite Florin Stoian, administratorul Fermei Stoian. 

2. -imagine fara descriere- (florin-stoian--ferma-stoian_09669100.jpg)

Calitate controlată, de la ambalaj reciclabil la standarde internaționale

În această fermă, morcovii sunt monitorizați atent de ingineri specializați. De-a lungul timpului, familia a investit în utilaje sustenabile de la pregătirea solului, însămânțare, întreținerea și tratarea culturilor până la mașini performante de recoltare. Mai dispune de trei hale de depozitare care se întind pe o suprafață totală de 4 hectare.

Ferma deține și o linie complet automatizată de condiționare a morcovului care are în componența sa inclusiv sortare optice și paletizoare automate. Ambalarea produselor se realizează în materiale reciclabile (pungă, folie sau plasă), cu o capacitate de la 1 kilograme până la 15 kg. 

1. -imagine fara descriere- (depozit-morcovi-ferma-stoian_44146500.jpg)

Toate datele privind monitorizarea culturii sunt centralizate urmând standardele internaționale Global GAP, precum siguranța alimentară și trasabilitatea produselor, precum și sănătatea, securitatea și bunăstarea lucrătorilor.

Pe lângă aceste standarde, ferma respectă și componentele specifice programului Filiera Calitățiii:



Supunerea unui set de condiții speciale, prin care consumatorilor le este garantată originea românească 


Un nivel de calitate ridicat, dar și o trasabilitate controlată, prin intermediul unui caiet de sarcini foarte strict.

Interzicerea folosirii organismelor modificate genetic în alimentația animalelor.     

„Viziunea noastră pornește de la susținerea producătorilor locali, iar Ferma Stoian este un partener valoros în acest demers. Prin Filiera Calității, ne asigurăm că produsele ajung pe rafturi respectând cele mai înalte standarde, de la cultivare până la ambalare. Sprijinind agricultura românească și practicile sustenabile, reușim să oferim consumatorilor produse locale, proaspete și de încredere - lucru reflectat de faptul că 98% dintre furnizorii noștri de produse fresh și ultra-fresh sunt din România”, a declarat Cristian Rădescu, Manager Legume Fructe.          

Filiera Calității Carrefour (FCC) reprezintă un program prin care Carrefour colaborează direct cu producători locali și internaționali pentru a oferi produse de calitate, la prețuri accesibile. Face parte din strategia Act For Food, prin care compania susține, la nivel global, alimente mai bune pentru toți: sănătoase, gustoase și variate.

    

De la ouă și legume proaspete până la carne de vită Black Angus și pui crescut tradițional, programul acoperă o gamă largă de produse de calitate superioară. Colaborarea cu 28 de filiere locale, dintre care 4 pentru produse animale și 24 pentru vegetale, facilitează preluarea rapidă a produselor și susține creșterea producătorilor locali.

Prin parteneriatele dezvoltate, compania le oferă acces la o piață extinsă, preia produsele rapid și le asigură valorificarea, contribuind astfel la creșterea și dezvoltarea acestora. Suportul oferit depășește sfera comercială: Carrefour pune la dispoziție consultanță, garantează calitatea produselor și menține un flux constant de aprovizionare, sprijinind în mod real dezvoltarea sustenabilă a producătorilor români.

