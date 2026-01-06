Soția lui Nicolas Maduro, surprinsă cu vânătăi și bandaje. Avocatul ei susține că a suferit „leziuni grave” în timpul arestării de la Caracas

Mark Donnelly, avocatul soției lui Nicolas Maduro a solicitat ca clienta sa, care a fost fotografiată cu vânătăi vizibile la ochiul drept în timpul primei sale apariții în fața tribunalului federal alături de soțul său, să fie supusă unei radiografii complete pentru a se asigura starea ei de sănătate în timpul detenției.

În timpul audierii, femeia în vârstă de 69 de ani avea două bandaje pe față, unul plasat deasupra ochiului, iar celălalt pe frunte. Ea a pledat nevinovată la acuzațiile de conspirație pentru introducerea de cocaină în SUA și la alte acuzații legate de arme și droguri.

Cilia Flores și Nicolas Maduro acuzați de transfoamrea Venezuelei într-un stat narco

Alături de Maduro, soția sa este acuzată că a transformat Venezuela într-un stat narco și că a încercat să inunde SUA cu cocaină.

Întrebată cum a pledat la cele trei capete de acuzare, conspirație de narcoterorism, conspirație de import de cocaină și infracțiuni legate de arme, Cilia Flores a răspuns: „Nevinovată, sunt complet nevinovată”, conform Daily Mail.

Judecătorul Alvin Hellerstein a dat instrucțiuni procurorilor federali să colaboreze cu avocatul apărării lui Flores pentru a se asigura că aceasta primește tratamentul medical de care are nevoie.

Între timp, avocatul soțului ei a declarat că și clientul său are probleme de sănătate care necesită îngrijiri medicale.

Cuplul riscă închisoarea pe viață

Cuplul riscă închisoarea pe viață și, eventual, pedeapsa cu moartea, dacă va fi condamnat pentru mai multe acuzații pe care autoritățile americane le-au invocat ca justificare pentru raidul fulgerător de sâmbătă.

Maduro a pledat, de asemenea, nevinovat la acuzațiile de trafic de droguri și alte acuzații, în cadrul apariției sale provocatoare în fața unui tribunal din New York, luni, la două zile după ce a fost răpit de forțele americane în cadrul unei operațiuni surprinzătoare la domiciliul său din Caracas.

Maduro, în vârstă de 63 de ani, a declarat unui judecător federal din Manhattan: „Sunt nevinovat”.

Zâmbind în timp ce intra în sala de judecată și purtând o cămașă portocalie și pantaloni bej, Maduro a vorbit cu voce joasă.

„Sunt președintele Republicii Venezuela și sunt răpit aici din 3 ianuarie, sâmbătă. Am fost capturat la domiciliul meu din Caracas, Venezuela”, a declarat Maduro în fața instanței, vorbind în spaniolă prin intermediul unui interpret.

Judecătorul a dispus ca ambii să rămână în spatele gratiilor și a stabilit o nouă dată de audiere pentru 17 martie.

Cuplul prezidențial a fost luat cu forța de comando-urile americane în primele ore ale zilei de sâmbătă, în cadrul unor atacuri aeriene asupra capitalei venezuelene, susținute de avioane de luptă și o puternică prezență navală.

Mii de oameni au mărșăluit prin Caracas în sprijinul președintelui

Mii de oameni au mărșăluit prin Caracas în sprijinul lui Maduro, în timp ce fosta sa adjunctă, Delcy Rodriguez, a depus jurământul ca președinte interimar.

Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a criticat-o pe Rodriguez, spunând că a fost „respinsă” de poporul venezuelean și numind-o „una dintre principalele arhitecte ale torturii, persecuției, corupției și traficului de droguri”.

Vorbind dintr-o locație necunoscută cu prezentatorul Sean Hannity de la Fox News, în primele sale declarații publice de la sfârșitul săptămânii trecute, Maria Corina Machado a adăugat că intenționează să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil” după ce a plecat în secret luna trecută pentru a-și primi Premiul Nobel pentru Pace.

Trump: „Trebuie să reparăm mai întâi țara. Nu se pot organiza alegeri”

După raid, Trump a declarat că Statele Unite sunt „la conducere” în Venezuela și intenționează să preia controlul asupra uriașei, dar decrepitei industrii petroliere a țării.

Președintele în vârstă de 79 de ani a respins, de asemenea, ideea ca Caracas să organizeze noi alegeri în luna următoare.

„Trebuie să reparăm mai întâi țara. Nu se pot organiza alegeri. Nu există nicio posibilitate ca oamenii să poată vota”, a declarat Trump pentru postul de televiziune NBC News într-un interviu difuzat luni.

Cu toate acestea, președintele Camerei Reprezentanților din SUA și aliatul lui Trump, Mike Johnson, a declarat că, în opinia sa, alegerile „ar trebui să aibă loc în scurt timp” în Venezuela.

Maduro a devenit președinte în 2013, preluând funcția de la predecesorul său socialist, Hugo Chavez, la fel de intransigent.

Statele Unite și Uniunea Europeană afirmă că el s-a menținut la putere prin fraudarea alegerilor, cel mai recent în 2024 și prin închiderea oponenților, în timp ce a permis corupția să se extindă.

Criza care a urmat după un sfert de secol de guvernare de stânga lasă acum aproximativ 30 de milioane de locuitori ai Venezuelei și cele mai mari rezerve de petrol confirmate din lume în fața incertitudinii.

Trump a declarat că dorește să colaboreze cu Rodriguez și restul fostei echipe a lui Maduro, cu condiția ca aceștia să se supună cerințelor SUA în ceea ce privește petrolul.

După o reacție inițial ostilă, Rodriguez a declarat că este pregătită pentru „cooperare”.