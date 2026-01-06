Președintele american Donald Trump a precizat, la declarațiile de presă ulterioare capturării lui Nicolas Maduro, că liderul venezuelean ar fi reușit să ajungă la camera blindată în timpul atacului, dar nu a mai avut timp să închidă ușa în urma sa și astfel a fost prins de trupele americane.

Jurnalistul Val Vâlcu și generalul Mircea Mîndrescu au dialogat în legătură cu detaliile misiunii Washingtonului, care au fost calculate minuțios astfel încât SUA să fie sigure că Nicolas Maduro nu are timp să ajungă din dormitor până la buncăr.

„De ce nu s-a băgat Maduro în buncăr?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu, ținând cont că „astfel de camere nu sunt foarte greu de accesat“.

„Timpul era esențial. Timpul scurt a fost în avantajul americanilor, dar o prelungire a acestui timp ar fi fost în avantajul venezuelenilor. Au fost 6 minute în care Maduro nu a putut să ajungă din dormitor la acea cameră blindată. Președintele Trump spunea că a intrat, dar nu a putut să închidă ușa“, a spus generalul (r) Mircea Mîndrescu.

„Sau colaboratorul americanilor i-a stricat ușa“, a completat Val Vâlcu.

Mircea Mîndrescu: Întregul Palat era cunoscut. Se știa unde doarme Maduro

Mircea Mîndrescu a precizat, de asemenea, că elicopterele folosite în atacul din Venezuela sunt special concepute astfel încât să nu facă zgomot (n.r. ca un elicopter normal), iar cele șase minute critice pentru extragerea lui Nicolas Maduro au fost calculate cu precizie milimetrică.

„Să ne punem în pielea lui Maduro. Palatul Prezidențial nu știa de atacul american început în urmă cu o oră, personalul de pază stătea de gardă, s-au stricat radarele, comandanții nu s-au gândit să informeze. Poate nu s-au oprit comunicațiile, ci au intrat pe linia respectivă și generau dezinformare“, a sugerat Val Vâlcu, adăugând că „cert este că la un moment dat s-a tras asupra Palatului“.

„Elicopterele folosite la atac sunt special făcute astfel încât zgomotul lor este mult redus față de cel normal, dar, cu toate astea, gărzile ar fi trebuit să reacționeze. Trebuia să fie observator deasupra clădirii.

În cele 6 minute de care se vorbește, Maduro nu a plecat de acolo și eu am convingerea că în această planificare extrem de minuțioasă, întregul palat era cunoscut. Se știa unde doarme Maduro, se știa unde e camera blindată și s-a făcut calculul la minut: Cât îi ia lui Maduro astfel încât să ajungă din dormitor în camera blindată? Aceasta a fost, probabil, fereastra de acțiune care a fost la dispoziția forțelor speciale. Prima oară au trebuit să intre în Palat, să se deplaseze extrem de repede, să ajungă acolo unde era Maduro, să-l captureze, să-l extragă și să plece cu el.

Într-o planificare de asemenea, anvergură, toate detaliile sunt extrem de importante și cunoașterea și folosirea lor transformă operațiunea dintr-una posibil de succes, într-una care este în mod sigur sortită eșecului“, a mai precizat Mircea Mîndrescu, general (r) al Armatei Române.

