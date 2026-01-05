€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Cine e Alvin Hellerstein, magistratul care îl judecă pe Maduro. Are o vârstă foarte înaintată
Data publicării: 11:30 05 Ian 2026

Cine e Alvin Hellerstein, magistratul care îl judecă pe Maduro. Are o vârstă foarte înaintată
Autor: Ioan-Radu Gava

Rusia și China își reafirmă sprijinul pentru Venezuela, în timp ce Trump intensifică presiunile asupra lui Maduro Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Foto: Agerpres
 

Nicolas Maduro, președintele venezuelean arestat de Statele Unite ale Americii, va fi judecat de magistratul Alvin Hellerstein.

Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal evreu ortodox în vârstă de 92 de ani, a fost numit să prezide procedurile penale împotriva lui Nicolas Maduro, potrivit JPost.

Procesul va avea loc la tribunalul Districtului Sudic din New York, în Manhattan, considerat pe scară largă ca fiind una dintre cele mai puternice și influente instanțe din Statele Unite, care se ocupă în mod curent de cazuri care implică securitatea națională, terorismul și criminalitatea internațională la scară largă.

CITEȘTE ȘI               -              Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro

Cine e Alvin Hellerstein, magistratul care îl judecă pe Maduro

Hellerstein se numără printre cei mai longevivi judecători federali activi din țară. Numit în funcție în 1998 de președintele Bill Clinton, a preluat statutul de judecător senior în 2011, dar a continuat să audieze cazuri până în al zecelea deceniu de viață.

De-a lungul carierei sale, judecătorul a gestionat cazuri de terorism și securitate națională, dispute financiare complexe și procese civile majore, inclusiv pretenții legate de atacurile din 11 septembrie.

Conform rechizitoriului, Maduro este acuzat de infracțiuni federale grave, inclusiv trafic de droguri, corupție guvernamentală și infracțiuni legate de terorism.

CITEȘTE ȘI               -               Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol

Cazul a atras o atenție semnificativă în Israel și în rândul comunităților evreiești din întreaga lume, în special având în vedere legăturile strânse ale lui Maduro cu Iranul și retorica anti-israeliană și anti-sionistă pe care a promovat-o de-a lungul anilor săi la putere.

Identitatea religioasă a lui Hellerstein ca evreu ortodox este bine cunoscută în cercurile juridice și în comunitatea evreiască din New York.

Anterior, el a deținut roluri de conducere în cadrul comunității ortodoxe și este cunoscut pentru echilibrarea stilului său de viață religios cu respectarea strictă a legii federale. Avocații care au apărut în fața lui îl descriu ca fiind „dur, metodic și perspicace”.

CITEȘTE ȘI                 -               Trump îi râde în față lui Putin: Nu cred că s-a întâmplat așa ceva

În ultimii ani, Hellerstein a emis hotărâri atât în ​​sprijinul, cât și în opoziția pozițiilor adoptate de administrația Trump. Acestea au inclus decizii de blocare a deportărilor pe motive constituționale, precum și hotărâri de respingere a cererilor de reducere a pedepselor pe motive de religie sau naționalitate.

De-a lungul carierei sale, a subliniat în mod constant că identitatea personală sau religioasă nu joacă niciun rol în procesul decizional judiciar.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Alvin Hellerstein
nicolas maduro
venezuela
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Investiție de 20 de milioane de lei la UPU Dâmbovița. Lucrările reîncep oficial în 2026
Publicat acum 5 minute
Ghișeul.ro a picat, din nou, luni dimineață. Românii intră în număr mare să vadă cât au de plată și să achite taxele și impozitele
Publicat acum 23 minute
Cea mai mare durere pentru care se ia o zi de concediu medical
Publicat acum 34 minute
Guvernul, mobilizare generală în fața ninsorilor și a viscolului: intervenții în zeci de localități
Publicat acum 45 minute
Cine e Alvin Hellerstein, magistratul care îl judecă pe Maduro. Are o vârstă foarte înaintată
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat pe 03 Ian 2026
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close