Cine e Alvin Hellerstein, magistratul care îl judecă pe Maduro. Are o vârstă foarte înaintată

Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal evreu ortodox în vârstă de 92 de ani, a fost numit să prezide procedurile penale împotriva lui Nicolas Maduro, potrivit JPost.

Procesul va avea loc la tribunalul Districtului Sudic din New York, în Manhattan, considerat pe scară largă ca fiind una dintre cele mai puternice și influente instanțe din Statele Unite, care se ocupă în mod curent de cazuri care implică securitatea națională, terorismul și criminalitatea internațională la scară largă.

CITEȘTE ȘI - Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro

Cine e Alvin Hellerstein, magistratul care îl judecă pe Maduro

Hellerstein se numără printre cei mai longevivi judecători federali activi din țară. Numit în funcție în 1998 de președintele Bill Clinton, a preluat statutul de judecător senior în 2011, dar a continuat să audieze cazuri până în al zecelea deceniu de viață.

De-a lungul carierei sale, judecătorul a gestionat cazuri de terorism și securitate națională, dispute financiare complexe și procese civile majore, inclusiv pretenții legate de atacurile din 11 septembrie.

Conform rechizitoriului, Maduro este acuzat de infracțiuni federale grave, inclusiv trafic de droguri, corupție guvernamentală și infracțiuni legate de terorism.

CITEȘTE ȘI - Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol

Cazul a atras o atenție semnificativă în Israel și în rândul comunităților evreiești din întreaga lume, în special având în vedere legăturile strânse ale lui Maduro cu Iranul și retorica anti-israeliană și anti-sionistă pe care a promovat-o de-a lungul anilor săi la putere.

Identitatea religioasă a lui Hellerstein ca evreu ortodox este bine cunoscută în cercurile juridice și în comunitatea evreiască din New York.

Anterior, el a deținut roluri de conducere în cadrul comunității ortodoxe și este cunoscut pentru echilibrarea stilului său de viață religios cu respectarea strictă a legii federale. Avocații care au apărut în fața lui îl descriu ca fiind „dur, metodic și perspicace”.

CITEȘTE ȘI - Trump îi râde în față lui Putin: Nu cred că s-a întâmplat așa ceva

În ultimii ani, Hellerstein a emis hotărâri atât în ​​sprijinul, cât și în opoziția pozițiilor adoptate de administrația Trump. Acestea au inclus decizii de blocare a deportărilor pe motive constituționale, precum și hotărâri de respingere a cererilor de reducere a pedepselor pe motive de religie sau naționalitate.

De-a lungul carierei sale, a subliniat în mod constant că identitatea personală sau religioasă nu joacă niciun rol în procesul decizional judiciar.