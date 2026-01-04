Donald Trump s-a împăcat cu Elon Musk / dovada video

Elon Musk a fost văzut într-o „poziție de onoare” la o cină organizată de Donald Trump la reședința sa de vacanță de la Mar-a-Lago, Florida.

Evenimentul a fost important deoarece a avut loc după una dintre cele mai importante zile din al doilea mandat al lui Trump. Ne referim la decizia de a desfășura o operațiune în Venezuela pentru a-l captura pe Nicolas Maduro.

Musk, Trump și Melania, împreună

Potrivit portalului TMZ.com, un videoclip distribuit pe X îl arată pe Trump în timp ce merge prin mulțime la reședința sa, urmat de Melania Trump, și de Elon Musk. Cei trei zâmbesc și salută oamenii.

Imaginea contrastează cu cea de acum un an, când Donald Trump și Elon Musk s-au confruntat deschis din cauza legii cheltuielilor promovate de președintele american.