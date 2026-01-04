€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Internațional Donald Trump s-a împăcat cu Elon Musk / dovada video
Data publicării: 21:51 04 Ian 2026

Donald Trump s-a împăcat cu Elon Musk / dovada video
Autor: Ioana Dinu

Musk vrea o armată de roboți și a intrat în competiție cu China Foto: Agerpres / Elon Musk
 

Donald Trump s-a împăcat cu Elon Musk.

Elon Musk a fost văzut într-o „poziție de onoare” la o cină organizată de Donald Trump la reședința sa de vacanță de la Mar-a-Lago, Florida.

Evenimentul a fost important deoarece a avut loc după una dintre cele mai importante zile din al doilea mandat al lui Trump. Ne referim la decizia de a desfășura o operațiune în Venezuela pentru a-l captura pe Nicolas Maduro.

Musk, Trump și Melania, împreună

Potrivit portalului TMZ.com, un videoclip distribuit pe X îl arată pe Trump în timp ce merge prin mulțime la reședința sa, urmat de Melania Trump, și de Elon Musk. Cei trei zâmbesc și salută oamenii.

Imaginea contrastează cu cea de acum un an, când Donald Trump și Elon Musk s-au confruntat deschis din cauza legii cheltuielilor promovate de președintele american.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elon musk
donald trump
melania trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă
Publicat acum 25 minute
UE, reacție susținută de 26 de state membre privind consecințele intervenției SUA în Venezuela
Publicat acum 42 minute
Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, răspunde SUA, după noile amenințări ale lui Trump
Publicat acum 59 minute
Lecția pe care o predă animalul de companie: Ce să nu faci niciodată atunci când petreci timp cu el / video
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Donald Trump s-a împăcat cu Elon Musk / dovada video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat pe 03 Ian 2026
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close