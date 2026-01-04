€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Trump îi arată pisica vicepreședintei din Venezuela: Va plăti mai scump ca Maduro
Data publicării: 21:19 04 Ian 2026

Trump îi arată pisica vicepreședintei din Venezuela: Va plăti mai scump ca Maduro
Autor: Ioan-Radu Gava

Trump numește un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca, iritată, a convocat ambasadorul SUA Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Preşedinta Rodriguez "va plăti mai scump ca Maduro dacă nu va face ce trebuie", avertizează Trump.

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, "va plăti mai scump ca Maduro" dacă ea "nu va face ce trebuie", a declarat Donald Trump duminică, într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic, informează AFP și Agerpres.

"Reconstruirea ţării nu este un lucru rău", a continuat preşedintele american, contactat telefonic. Venezuela este "în faliment. Această ţară este o catastrofă în toate domeniile", a adăugat el.

În ceea ce priveşte viitoare gestiune politică a acestei ţări din America Latină, Donald Trump a dat asigurări că "reconstrucţia şi schimbarea regimului" sunt "mai bune decât ceea ce este în prezent" în Venezuela. "Nu poate fi mai rău", a spus el.

CITEȘTE ȘI                 -                Nicușor Dan, nicio reacție față de intervenția SUA în Venezuela: Partenerul-cheie al României care ar putea repara relația cu Washingtonul

Mai devreme duminică, şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a afirmat că SUA vor conlucra cu responsabilii venezueleni în funcţie "dacă aceştia vor lua decizii bune", dând asigurări că Washingtonul îşi păstrează mijloacele de presiune asupra ţării, în special embargoul petrolier.

Sâmbătă, Donald Trump a declarat că Delcy Rodriguez este gata să coopereze cu SUA. Însă aceasta din urmă a replicat la scurt timp că Venezuela este gata "să se apere".

Republicanul şi-a reiterat de asemenea dorinţa de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, teritoriu autonom dependent de Danemarca. "Avem nevoie de Groenlanda, absolut", a răspuns Trump întrebat dacă operaţiunea americană la Caracas poate fi un indiciu cu privire la viitorul insulei.

CITEȘTE ȘI                 -                Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

delcy rodriguez
donald trump
venezuela
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă
Publicat acum 26 minute
UE, reacție susținută de 26 de state membre privind consecințele intervenției SUA în Venezuela
Publicat acum 43 minute
Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, răspunde SUA, după noile amenințări ale lui Trump
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Lecția pe care o predă animalul de companie: Ce să nu faci niciodată atunci când petreci timp cu el / video
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Donald Trump s-a împăcat cu Elon Musk / dovada video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat pe 03 Ian 2026
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close