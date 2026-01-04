Ce este Doctrina Monroe, îmbrățișată de Donald Trump: Tradiția veche de două secole care a modelat politica externă americană

Președintele american Donald Trump a justificat operațiunea din Venezuela ca fiind în conformitate cu o agendă de politică externă veche de peste 200 de ani, Doctrina Monroe, scrie USA Today.

Administrațiile recente de la Casa Albă au încercat să se distanțeze de Doctrina Monroe, dar, la mai bine de un deceniu după ce secretarul de stat american de atunci, John Kerry, sub fostul președinte Barack Obama, a anunțat că „era Doctrinei Monroe s-a încheiat”, Trump o îmbrățișează din nou.

„Toate aceste acțiuni au fost o încălcare gravă a principiilor de bază ale politicii externe americane, care datează de mai bine de două secole”, a spus Trump.

„Încă de pe vremea doctrinelor Monroe. Iar Doctrina Monroe este o chestiune importantă, dar am depășit-o cu mult, cu foarte mult. Acum o numesc Doctrina Donroe”, a spus Donald Trump.

Ce este Doctrina Monroe?

Doctrina Monroe, numită după arhitectul său, fostul președinte James Monroe în 1823, este una dintre cele mai importante agende de politică externă a SUA din secolul al XIX-lea. A început ca un document în mare parte simbolic care declara opoziția americană față de implicarea nouă sau extinsă a Europei în America, după secole de activitate colonială în regiune.

Doctrina Monroe avea să devină un element semnificativ al politicii externe a SUA față de regiune timp de decenii, deși a fost din ce în ce mai criticată de către academicieni și factorii de decizie politică pentru că a fost folosită pentru a justifica intervențiile în America Latină.

Doctrina a subliniat modul în care guvernul SUA considera America de Sud și Centrală o „curte interioară” strategică, văzută ca o regiune care ar trebui să cadă sub influența americană, mai degrabă decât europeană.

Etosul doctrinei a continuat să evolueze de-a lungul administrațiilor ulterioare. În 1904, președintele Theodore Roosevelt a adăugat așa-numitul „Corolar Roosevelt”, care spunea că SUA are dreptul de a interveni în America în anumite circumstanțe. Doctrina a declarat că guvernul SUA poate „exercita puterea polițienească internațională” pentru a pune capăt a ceea ce Roosevelt numea „tulburări cronice sau fapte ilegale” în emisfera vestică.

Potrivit Biroului Istoricului din cadrul Departamentului de Stat, aceasta a servit drept justificare pentru intervenția SUA în Cuba, Nicaragua, Haiti și Republica Dominicană. Pușcașii marini americani au fost trimiși în Santo Domingo în 1904, în Nicaragua în 1911 și în Haiti în 1915, „aparent pentru a-i ține pe europeni afară”, spun Arhivele Naționale.

În 1934, președintele Franklin D. Roosevelt a renunțat la intervenționism și a stabilit politica sa de „vecinătate bună” în emisfera vestică, văzută ca un sfârșit al apogeului politicii externe a Doctrinei Monroe.

Deși intervenția SUA în America Centrală și de Sud a avut loc cu mult înainte de Doctrina Monroe, interpretările documentului au stat la baza mai multor proiecte și acțiuni semnificative ale SUA în regiune, de la construirea Canalului Panama până la anii Războiului Rece. De asemenea, a tensionat semnificativ relațiile cu diverse țări din America Latină timp de multe decenii și a rămas un document cheie în înțelegerea politicii externe americane atât istorice, cât și contemporane în regiune.

Trump îmbrățișează Doctrina Monroe în a doua sa administrație

Nu au fost prima dată când Trump și-a exprimat dorința de a reveni la o poziție de politică externă inspirată de doctrina veche de secole. Administrația a lansat în noiembrie strategia de securitate națională, modelându-și în mod explicit poziția față de emisfera vestică după Doctrina Monroe, pe care o va „reafirma și consolida” pentru a „restaura preeminența americană”.

El a numit-o „Corolarul Trump”.

„Am cam uitat de ea”, a spus Trump despre Doctrina Monroe. „A fost foarte importantă, dar am uitat de ea. Nu o mai uităm. În cadrul noii noastre strategii de securitate națională, dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi niciodată pusă la îndoială”, a mai zis președintele SUA.