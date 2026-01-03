Hilde Brandl a trăit cinci ani în Venezuela. De ce a plecat în 2009

A locuit cinci ani în Venezuela. Hilde Brandl a plecat din Venezuela în 2009 din cauza regimului lui Chavez, știind din proprie experiență că nu există viață dreaptă într-o țară unde libertatea este suprimată.

A venit eliberarea Venezuelei

„Am trait 5 ani in Venezuela! O tara draga mie, cu oameni extraordinari si amintiri pe care nu le voi uita. Astazi, Statele Unite ale Americii au lansat o operatie la scara larga in Venezuela, iar presedintele Nicolas Maduro si sotia lui au fost capturati si dusi din tara, conform anuntului facut de Donald Trump.



Venezuela a suferit prea mult sub dictatura comunista. Eu am plecat din Venezuela in 2009 din cauza regimului lui Chavez, stiind din propria experienta, asa cum parintii mei m-au eliberat din comunismul lui Ceausescu, ca nu exista viata dreapta intr-o tara unde libertatea este suprimata. Am suferit alaturi de prietenii mei venezueleni in toti acesti ani, vazand cum multi dintre ei au fost nevoiti sa plece din tara, durerea de a-ti parasi tara fiind la fel de profunda ca si durerea lor cand parintii mei au trebuit sa plece cu mine si fratele meu.



Astazi sunt fericita si entuziasmata ca ar putea chiar fi un inceput al eliberarii Venezuelei din acest chin. Este o zi decisiva si plina de speranta pentru toti cei care iubesc aceasta tara minunata”, a scris Hilde Brandl.

Sâmbătă dimineață, Trump a confirmat atacul asupra Venezuelei. În discuția cu Fox News, Trump a spus că forțele americane erau, de asemenea, pregătite pentru un al doilea atac.

Potrivit procurorului general american Pam Bondi, Maduro și soția sa au fost inculpați la New York. Aceștia sunt acuzați de infracțiuni legate de traficul de droguri, a scris ea pe platforma X.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Acord tip Malta, sau eșec al armamentului rusesc. De ce nu a ripostat armata lui Maduro