Acord tip Malta, sau eșec al armamentului rusesc. De ce nu a ripostat armata lui Maduro

În dotarea acesteia se află avioane Suhoi 30, sisteme de rachete S-300, dar și Buk sau Strela, care ar fi putut încerca să doboare elicopterele americane.

”În principiu, ar fi avut mijloacele necesare pentru a observa aeronavele SUA și a contraataca, consideră generalul Mircea Mândrescu. Din ceea ce se am văzut până acum, exploziile pot fi rezultatul unor atacuri cu rachete lansate de pe navele SUA, dar au fost cel mai probabil implicate și avioane F35 care au asigurat un culoar de interdicție aeriană, protejând elicopterele americane, care au defilat peste Caracas transportând trupele Delta Force și agenții DEA care l-au capturat pe Maduro. Nu distingem, însă, vreo reacție a antiaerienei venezuelene.

Non combat al armatei lui Maduro?

Putem, deci, rula mai multe scenarii. Armata, sau anumite elemente din armată, au făcut non-combat. Să ne gândim că existența armelor nu e suficientă, contează doctrina, adică modul de folosire, și moralul celor care trebuie să le folosească. Nu este exclus ca armata să-l fi abandonat pe Maduro și să pregătească o schimbare de regim, sau chiar preluarea puterii. Vom vedea în zilele următoare dacă această ipoteză, mică, dar nu improbabilă, se va materializa.

S-300, închis sau înfrânt?

Indiscutabil, atacul a fost precedat de o lovitură electronică și cibernetică, de elemente de război radio-electronic care ar fi putut afecta sistemele radar S-300. Acestea au performanțe bune, ucrainienii își fac treaba cu ele, dar nu știm ce soft au aparatele din Venezuela, poate nu e upgradat, poate nu au ultimele modele. Am văzut că în septembrie Rusia a trimis avioane radar în zonă, dar nu știm dacă mai operează și acum, nici nu știm cum au colaborat cu armata venezueleană. De remarcat că Moscova și-a redus personalul de la ambasada din Caracas la minimum, cu câteva zile înainte de Revelion, iar Washingtonul și-a avertizat cetățenii să plece din Rusia, acum două zile.

La întrebarea de ce nu au văzut sistemele S-300 elicopeterele și avioanele americane se poate deci răspunde în două feluri: fie tehnologia rusească nu e atât de performantă pe cât se crede, fie rușii au lăsat să treacă aeronavele, adică sistemul electronic a ”închis ochii”, cu ordin.

Înțelegere tip Malta?

Sigur, asta ar afecta vânzările de armament rusesc, dar poate că Rusia e dispusă să suporte, să achite această plată. Dar nu știm ce ar putea câștiga? Evident, poate minimaliza pierderile de imagine, poate spune că era o variantă mai veche a S-300, sau poate acredita ideea că armata din Venezuela a întors armele, a vrut să scape de Maduro.

Dacă ar fi vorba despre o plată, mă pot gândi la Ucraina. Putin vrea să încheie războiul într-o formulă care să-i permită să pretindă victoria. Cred că Rusia și-a dat seama că depinde prea mult de China, că adevăratul său adversar geostrategic e în Asia, la fel ca pentru SUA. De aici, o posibilă apropiere între Rusia și Statele Unite.

Trump, de cealaltă parte, dă o lovitură de imagine spectaculoasă. Democratul Jimmy Carter a autorizat o astfel de operațiune, în 1979, dar elicopterele care trebuiau să-i salveze pe ostatici, din Teheran, s-au defectat în deșert; Noriega a fost capturat în Panama după cinci zile de lupte intense, cu victime pentru americani. Acum, a fost realizată o operațiune perfectă de capturare a unui narco-traficant (SUA nu au recunoscut alegerile din Venezuela), de către oamenii legii (DEA-Drug Enforcement Agency), sprijiniți de Armată.

Recompense pentru denunțarea narco-traficanților?

Nu e de neglijat nici că DEA oferă recompense financiare celor care colaborează la prinderea traficanților de narcotice, deci locația în care se ascundea Maduro putea fi aflată de la unul dintre oamenii săi. Să mai notăm că în Venezuela există Opoziție, care se poate infiltra în cercurile puterii, că situația socio-economică e grea, deci există presiuni interne pentru schimbare, iar mizele politice și financiare, într-o țară bogată în resurse, dar extrem de săracă, sunt extrem de mari, iar în momentul de față nu avem toate datele, este ceață, din punct de vedere informativ”, a concluzionat gen. Mândrescu.