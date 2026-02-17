Pactul dintre Trump și Milei forțează UE să grăbească acordul comercial cu Mercosur

Când UE ezita să finalizeze pactul comercial cu Mercosur, Donald Trump a trecut la acțiune și „a mutat cașcavalul”, notează Politico.

Acordul său cu populistul argentinian Javier Milei ridică semne de întrebare privind protecțiile obținute cu greu pentru produsele europene de top, prevăzute în tratatul UE–Mercosur.

Într-un moment în care Bruxelles-ul vrea să arate că ideea comerțului liber poate contrabalansa agresivitatea lui Trump, diviziunile interne ale UE îi limitează din nou influența în America Latină.

Situația devine și mai complicată, pentru că pactul Trump–Milei permite intrarea liberă a imitațiilor americane ale brânzeturilor europene în Argentina. Susținătorii acordului UE–Mercosur spun că singura soluție este să grăbească protecția 'indicațiilor geografice', înainte să fie prea târziu.

„Dacă Europa vrea să fie un gigant geopolitic, trebuie să fie capabilă să decidă fără a pierde timp”, a subliniat eurodeputatul italian Stefano Bonaccini.

Protecția produselor europene, pusă sub presiune

Acordul UE–Mercosur prevede protecția a peste 300 de produse alimentare și băuturi europene în Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Scopul este să împiedice copiile și imitațiile să intre pe aceste piețe.

Totuși, echipa lui Trump a obținut garanții că anumite imitații americane, precum Gorgonzola, Fontina și Roquefort, pot fi vândute în Argentina. Astfel, prețurile pentru feta grecească pot crește, în timp ce o brânză sărată din Wisconsin ar putea fi comercializată sub același nume, ca alternativă mai ieftină.

„Nu mai putem amâna acordul UE–Mercosur: aprobarea lui mai întâi ar face acordul Trump–Milei inaplicabil”, a avertizat Bonaccini, care sprijină acordul atâta timp cât protejează fermierii și delicatese precum Parmigiano Reggiano sau Mortadella di Bologna.

Pentru opozanți, apropierea lui Milei de Trump reprezintă o trădare. „Această situație este extrem de revelatoare cu privire la țeapa care este acordul Mercosur”, a spus Céline Imart, parlamentar francez de centru-dreapta și fermier, subliniind lipsa de încredere în celelalte protecții promise fermierilor.

Primul venit, primul servit

Ratificarea unui acord înaintea celuilalt poate oferi UE sau SUA un avantaj de „prim venit”, cel care vine ulterior fiind nevoit să se supună angajamentelor deja asumate de Argentina.

„Este greu de văzut cum Argentina va putea respecta ambele acorduri”, a declarat Geraldo Vidigal, profesor brazilian de drept comercial internațional la Universitatea din Amsterdam. Protejarea denumirilor pentru brânzeturi și carne de specialitate reprezenta una dintre „marile victorii” ale agriculturii europene în cadrul UE–Mercosur.

John Clarke, fost negociator-șef al UE pentru comerț agricol, consideră că mișcarea Argentinei demonstrează „cât de stupidă a fost UE în a amâna și a tot amâna acordul Mercosur”. În opinia sa, mingea se află acum în terenul Argentinei, iar UE și SUA sunt presate să-și ratifice acordurile cât mai repede.

O altă opțiune este ca Argentina să aștepte o decizie judecătorească pentru a soluționa disputele iminente, sugerează Clarke.

Blocaj european și urgența ratificării

UE se confruntă cu diviziuni interne privind acordul Mercosur, negociat de mai bine de o generație. Între timp, China a depășit blocul european și a devenit principalul partener comercial al Americii Latine.

Deși Ursula von der Leyen a semnat acordul la începutul anului și statele membre susțin ratificarea, eurodeputații au solicitat revizuirea acordului de către cea mai înaltă instanță a UE, ceea ce poate întârzia aprobarea finală cu până la doi ani.

Comisia Europeană intenționează să aplice provizoriu acordul imediat ce o țară Mercosur îl ratifică. Argentina și Uruguay conduc plutonul Mercosur în votul legislativ național, iar aplicarea provizorie este așteptată în săptămânile următoare.

Impactul asupra comerțului și protecția denumirilor

Adjunctul purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, a declarat că UE analizează impactul acordului SUA–Argentina asupra intereselor comerciale ale blocului și că protejația indicațiilor geografice trebuie „respectată pe deplin”. Comisia va continua dialogul cu Argentina pe această temă.

Nu doar UE este îngrijorată. Reuters relatează că Brazilia verifică dacă acordul Trump–Milei încalcă regulile blocului Mercosur.

Producătorii de lactate din UE resping încercările americane de a submina protecțiile deja stabilite. „Partenerii noștri din SUA își pierd timpul și energia. Aleargă pe urmele UE, încercând să submineze protecții deja convenite”, a spus Alexander Anton, secretar general al Asociației Europene a Industriei Lactatelor.

Herbert Dorfmann, eurodeputat italian din PPE, avertizează că orice contradicție între acorduri „ar fi o problemă serioasă” și ar oferi opoziției UE–Mercosur muniție suplimentară.

Copa-Cogeca, lobby-ul fermierilor europeni, a atras atenția că „o asemenea mișcare din partea Argentinei nu ar face decât să ne întărească opoziția față de acord”.

Céline Imart cere Comisiei să reacționeze ferm împotriva încercărilor SUA de a slăbi sistemul UE de protejare a denumirilor geografice. „Agricultura noastră este excelentă; nu ar trebui vândută pe nimic”, spune ea.

Până la publicare, autoritățile argentiniene nu au făcut niciun comentariu, conform POLITICO.

