Ninge în mai multe județe din țară: A început cel mai sever episod de iarnă din acest sezon FOTO/VIDEO

Cel mai sever episod de iarnă din acest sezon începe să-și facă simțită prezența. A început să ningă în mai multe zone din țară, în județe precum Brașov, Prahova, Vrancea, Vâlcea sau Gorj.

A început cel mai sever episod de iarnă din acest sezon

Ninsoare în Timișu de Jos, Brașov

Ninge în Sinaia, Prahova

Ninsoare în Vrancea

Zăpadă consistentă la munte

Zăpada s-a depus consistent la munte. La Obârșia Lotrului, Vâlcea, imaginile surprinse oferă un peisaj superb de iarnă veritabilă, deși mulți oameni ar fi așteptat mai degrabă semnele primăverii, la jumătatea lunii februarie. Iarna continuă, însă, să-și „arate colții”.

Și pe Transalpina se conduce în condiții de iarnă. Deși lucru așteptat, de altfel, în luna februarie, la sute de metri altitudine, zăpada acoperă șoseaua și peisajul montan capătă o atmosferă autentică de iarnă.

Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsoare și viscol

Meteorologii au emis mai multe avertizări, valabile începând de marți, 17 februarie, până joi, 19 februarie. Se vor semnala precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului, viscol și vreme rece în mai multe zone din țară. O universitate din România a anunțat chiar suspendarea cursurilor de miercuri, 18 februarie.

Ninsoare și viscol în mai multe județe din țară. Avertizare meteo. Sursa foto: ANM

