DCNews Vremea Unde va ninge la sfârșitul acestei săptămâni. Va ninge și de Crăciun? Florinela Georgescu, informații de la ANM
Data actualizării: 19:32 11 Dec 2025 | Data publicării: 19:10 11 Dec 2025

EXCLUSIV Unde va ninge la sfârșitul acestei săptămâni. Va ninge și de Crăciun? Florinela Georgescu, informații de la ANM
Autor: Andrei Itu

zapada Foto: Unsplash / zapada
 

Florinela Georgescu, director ANM, a anunțat ce arată estimările despre prognoza meteo de Crăciun.

Florinela Georgescu a spus, în cadrul unui interviu pentru DC News, că prognoza meteo cu privire la Crăciun și Revelion depinde în mare măsură de evoluția vortexului polar, care a început mai lent în acest sezon.

Evoluția vortexului polar, urmărită de ANM

”Este urmărită evoluția vortexului polar. Are, în acest sezon rece, un start mai lent. Vorbim despre zona de vânturi (... ) Perioada sărbătorilor este încă destul de departe. Pe de altă parte, acest jet cu foarte multe meandre de care vorbeam  generează și o incertitudine destul de mare în prognoza pe durată mai lungă. Întotdeauna trebuie să punem întrebarea cu privire la unde vor fi acele pătrunderi de aer foarte rece”, a spus Florinela Georgescu.

Vom avea zăpadă de Crăciun?

”Însă, ținând cont de toate estimările de care dispunem, mai degrabă, este încurajată estimarea, conform căreia, am putea rămâne cu regimul de precipitații deficitar, pe parcursul acestei luni și cu un regim al temperaturilor peste normal.

Dar niciodată, în contextul acestei situații de incertitudine destul de mare, nu putem exclude posibilitatea ca, pe durate scurte de timp, fenomenele să fie din categoria celor mai firești, pentru sezonul de iarnă, și să avem episoade cu ninsoare nu numai la munte.

Din păcate, dacă presiunea atmosferică rămâne așa ridicată, cu foarte puține precipitații, puțin probabil ca stratul de zăpadă, care există acum la munte, să mai câștige centimetrii mult doriți. Stratul, acum, nu este uniform, mai ales în zona cea mai înaltă montană. La Vârful Omu depășeșe 1 metru, dar dacă nu se va împrospăta nu vor fi, totuși, speranțe ca de sărbători să fie mult așteptata zăpadă în zone ceva mai joase, la munte, dar un pic mai jos” a precizat Florinela Georgescu.

Ar putea ninge slab, la finalul acestei săptămâni

”Altfel, în zona de câmpie, încă nu avem semnalul pentru astfel de precipitații. Sigur că, în zilele cele mai reci, precum va fi la sfârșitul acestei săptămâni, poate vineri, sâmbătă, este de așteptat, ca în special, zonele nordice, centrale ale țării, trecător, să ningă și în zone mai joase. Însă ar fi o ninsoare slabă, fără speranțe de a depune un strat consistent și care să și reziste” a mai declarat Florinela Georgescu, director ANM, la DC News.

Vezi emisiunea integrală aici:

Crăciunul altfel: Top 7 tradiții inedite de pe glob care nu pun accent pe cadouri

