Data publicării:

Cod Galben de caniculă și disconfort termic accentuat în zece județe din țară

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Vremea
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de caniculă, valabilă sâmbătă, 6 septembrie.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de caniculă, valabilă sâmbătă, 6 septembrie, în intervalul orar 12:00 - 21:00.

Caniculă în zece județe din țară

Zonele vizate de valul de căldură sunt Maramureș, Crișana, nordul Banatului și nordul și vestul Transilvaniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

Sursa foto: ANM

Conform meteorologilor, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade.

ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, mesajul va fi actualizat, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Citește și: Vreme de vară până-n 13 septembrie. Anunțul meteorologilor: Prognoza meteo în țară și-n București

Cod Galben de caniculă și disconfort termic accentuat în zece județe din țară
