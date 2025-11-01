€ 5.0851
|
$ 4.3947
|
 
Data publicării: 11:12 01 Noi 2025

EXCLUSIV Când ar putea să ningă în România. Huștiu (ANM), precizări pentru luna noiembrie
Autor: Ioan-Radu Gava

cand va ninge in romania Foto: Unsplash
 

Mihai Huştiu, meteorolog ANM, a spus când ar putea apărea primele zăpezi în România.

Chiar dacă începutul lunii octombrie a adus vreme severă și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în majoritatea zonelor montane, zăpada în celelalte zone ale țării încă se lasă așteptată, cu atât mai mult cu cât în ultimele zile temperaturile au crescut destul de mult, peste normalul perioadei, iar această tendință va continua în prima decadă din noiembrie.

„Noi ne bazăm prognoza pe estimările pe 4 săptămâni, în care avem o idee cu privire la ce se va întâmpla în luna noiembrie, iar din această estimare, reiese că luna noiembrie va aduce temperaturi peste medie, deci va fi mai caldă decât în mod normal (...)“, a spus meteorologul ANM Mihai Huștiu.

CITEȘTE ȘI                 -               EXCLUSIV Vremea în weekendul 1-2 noiembrie 2025. Mihai Huștiu (ANM): Surpriza la care să se aștepte românii / video

Când am putea să avem primele zăpezi în România?

Potrivit acestuia, există șanse pentru a consemna primele căderi de precipitații solide în a doua jumătate a lunii noiembrie, însă acuratețea prognozei la acest moment este destul de șubredă având în vedere timpul destul de lung până atunci.

„Statistic, după 15 - 20 noiembrie, ne așteptăm ca primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare să apară și în zonele mai joase. Am avut zăpadă la munte, vom mai avea în zonele montane înalte, dar în zonele mai joase, abia după 15-20 noiembrie ar putea să apară precipitații sub formă de ninsoare, mai degrabă în nordul și centrul țării.

Data exactă privind primele ninsori nu o știm. Prognoza are un grad de realizare care scade pe măsură ce ne îndepărtăm de momentul inițial. Pe aproximativ 10 zile ne putem pronunța cu privire la evoluția fenomenelor meteorologice și doar așa putem estima cu precizie mai mare și primele ninsori în România“, a explicat meteorologul ANM Mihai Huștiu.

CITEȘTE ȘI                  -                  EXCLUSIV De ce a fost octombrie 2025 o lună atipică în România. Meteorolog ANM: E în top 3 de când se fac măsurători

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zapada
ninsoare
vremea noiembrie
mihai hustiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Opoziția din Taiwan are un nou lider: Cheng Li-wun pledează pentru pace cu China și „unitate naţională“
Publicat acum 18 minute
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat acum 56 minute
JD Vance, apariție inedită. Cum s-a costumat vicepreședintele SUA de Halloween / video viral
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Guvernul Franței, în pericol: Deputații au respins taxarea ultra-bogaților
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Antonia Dumitru, fetița-minune născută la șase luni, vine la Mi-Th Influencer. Povestea unui model de 13 ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Oct 2025
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat pe 30 Oct 2025
Moartea Ștefaniei Szabo. Declarația unui coleg al medicului ar putea răsturna ancheta
Publicat pe 30 Oct 2025
Singurul motor economic al României. Nu e vorba de IT sau de construcții / Chirieac: Extraordinar! Asta e o informație!
Publicat pe 31 Oct 2025
România, la un pas de o vizită istorică! Ovidiu Dranga: Așa s-ar închide „o acoladă strategică”
 
adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close