Chiar dacă începutul lunii octombrie a adus vreme severă și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în majoritatea zonelor montane, zăpada în celelalte zone ale țării încă se lasă așteptată, cu atât mai mult cu cât în ultimele zile temperaturile au crescut destul de mult, peste normalul perioadei, iar această tendință va continua în prima decadă din noiembrie.

„Noi ne bazăm prognoza pe estimările pe 4 săptămâni, în care avem o idee cu privire la ce se va întâmpla în luna noiembrie, iar din această estimare, reiese că luna noiembrie va aduce temperaturi peste medie, deci va fi mai caldă decât în mod normal (...)“, a spus meteorologul ANM Mihai Huștiu.

Când am putea să avem primele zăpezi în România?

Potrivit acestuia, există șanse pentru a consemna primele căderi de precipitații solide în a doua jumătate a lunii noiembrie, însă acuratețea prognozei la acest moment este destul de șubredă având în vedere timpul destul de lung până atunci.

„Statistic, după 15 - 20 noiembrie, ne așteptăm ca primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare să apară și în zonele mai joase. Am avut zăpadă la munte, vom mai avea în zonele montane înalte, dar în zonele mai joase, abia după 15-20 noiembrie ar putea să apară precipitații sub formă de ninsoare, mai degrabă în nordul și centrul țării.

Data exactă privind primele ninsori nu o știm. Prognoza are un grad de realizare care scade pe măsură ce ne îndepărtăm de momentul inițial. Pe aproximativ 10 zile ne putem pronunța cu privire la evoluția fenomenelor meteorologice și doar așa putem estima cu precizie mai mare și primele ninsori în România“, a explicat meteorologul ANM Mihai Huștiu.

