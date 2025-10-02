Zăpadă ca în toiul iernii pe Transfăgărășan / foto în articol

Stratul de zăpadă măsoară 11 centimetri la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde va crește în următoarele ore la 30-40 de centimetri poate şi mai mult, a anunţat, miercuri, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii au avertizat că, începând de joi, intră în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente, viscol şi depuneri consistente de zăpadă, valabil pentru zona montană înaltă a judeţului Sibiu, la peste 1.500 de metri altitudine, în special pe crestele din Munţii Făgăraş.

"În zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu, la altitudini de peste 1.600 de metri, va ninge abundent şi se va depune strat consistent de zăpadă de 30-40 de centimetri", a informat ANM.

Turiştii care intenţionează să urce în zona montană sunt sfătuiţi să se informeze asupra condiţiilor meteo şi să se echipeze corespunzător.

Accesul la Bâlea Lac se face pe Transfăgărăşan, fiind nevoie de anvelope de iarnă sau cu transportul pe cablu, cu telecabina, dacă permit condiţiile meteo.

„În zona montană, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, acolo unde nindosrile vor fi abundente, temporar viscolite, iar stratul de zăpadă va junge la 30-50 de centimetri“, a spus, joi, la Realitatea Plus, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Și la Cabana Podragu de pe versantul nordic al Munților Făgăraș, stratul de zăpadă este consistent, motiv pentru care administratorii unității de cazare din zona montană au anunțat închiderea acesteia începând cu data de 20 octombrie 2025.