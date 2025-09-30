€ 5.0811
Data actualizării: 18:53 30 Sep 2025 | Data publicării: 18:48 30 Sep 2025

Cod Galben de ploi. ANM, zonele vizate
Autor: Doinița Manic

Cod Galben de ploi. ANM, zonele vizate FOTO: DC News
 

ANM a emis un Cod Galben de ploi.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip Cod Galben în care anunță că local va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp.

Zone vizate: 

 - Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Blăgești, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Glăvănești, Pâncești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Huruiești, Tătărăști, Strugari, Prăjești, Tamași, Vultureni, Berești-Bistrița, Itești, Sărata.

Interval de valabilitate: 30/09/2025, ora 18:50 - 30/09/2025, ora 20:00.

