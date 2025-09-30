Cod Galben de ploi. ANM, zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip Cod Galben în care anunță că local va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp.

Zone vizate: - Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Blăgești, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Glăvănești, Pâncești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Huruiești, Tătărăști, Strugari, Prăjești, Tamași, Vultureni, Berești-Bistrița, Itești, Sărata. Interval de valabilitate: 30/09/2025, ora 18:50 - 30/09/2025, ora 20:00.