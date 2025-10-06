€ 5.0889
Data actualizării: 10:31 06 Oct 2025 | Data publicării: 10:31 06 Oct 2025

Avertizare ANM: Ploi abundente, vânt puternic și chiar ninsori viscolite. Zonele vizate
Autor: Doinița Manic

Avertizare ANM: Ploi abundente, vânt puternic și chiar ninsori viscolite. Zonele vizate Sursa foto: https://www.freepik.com/, @ROKA Creative
 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări de vreme severă, valabile începând de luni, 6 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 9 octombrie, ora 10:00.

ANM anunță că România se va confrunta cu ploi abundente, vânt puternic, ninsori viscolite la munte și o răcire accentuată a vremii.

Potrivit unei avertizări generale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în perioada 6 octombrie, ora 10 – 9 octombrie, ora 10, în sudul, estul și centrul țării vor fi ploi pe arii extinse, cu cantități importante de apă – între 25 și 50 l/mp, iar local, în Muntenia, Dobrogea și Moldova, se pot depăși 70–100 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 m, în Carpații Meridionali, vor fi precipitații sub formă de ninsoare. Marți (7 octombrie) și în noaptea de marți spre miercuri (7/8 octombrie) se așteaptă viscol și depunerea unui strat consistent de zăpadă.

Vântul va sufla cu intensificări în sud, est și la munte, atingând 45–55 km/h, iar local 60–70 km/h.

Temperaturile vor scădea semnificativ, maximele urmând să se situeze între 12 și 18 grade, iar minimele între 3 și 14 grade.

Cod Galben – 6 octombrie, ora 21 – 7 octombrie, ora 21

Vor fi ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și Carpații de Curbură. Se vor acumula 25–30 l/mp, iar izolat 40–50 l/mp.

Pe parcursul zilei de marți (7 octombrie), în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va sufla în rafale de 50–70 km/h.

Foto: ANM

Cod Galben – 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali sunt așteptate ploi consistente, de 25–30 l/mp, izolat 40–50 l/mp.

Vântul va sufla cu putere, în special în Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și București, cu rafale de 50–70 km/h.

La peste 1.700 m în Carpații Meridionali se vor înregistra ninsori viscolite (rafale de 60–90 km/h) și se va depune un strat de zăpadă de 10–30 cm.

Cod Portocaliu – 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi afectate de ploi importante cantitativ, care vor totaliza 60–90 l/mp, iar izolat pot atinge 100 l/mp.

Cod Roșu – 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

ANM a emis cea mai severă avertizare pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde vor cădea ploi abundente, cu cantități de apă de 110–120 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Meteorologii recomandă populației să urmărească evoluția vremii și avertizările actualizate, să evite deplasările neesențiale în zonele afectate și să ia măsuri de precauție în cazul fenomenelor extreme.

Vremea se va menține rece până la mijlocul săptămânii, iar la munte, condițiile de iarnă vor fi specifice pentru mijlocul lunii octombrie.

Foto: ANM

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anm
avertizare meteo
cod galben
cod rosu
cod portocaliu
