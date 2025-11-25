Prognoza meteo în minivacanţa de 1 decembrie. Elena Mateescu (ANM) anunță unde scad temperaturile

Elena Mateescu a transmis că săptămâna aceasta, chiar şi jumătatea săptămânii viitoare vom avea parte de o încălzire semnificativă, cu mai multe grade în termometre față de cât este în mod normal în această perioadă a anului.

Prognoza meteo pentru minivacanța de 1 decembrie

"Vorbim, într-adevăr, de o vreme mai caldă, pentru un final de toamnă şi un debut de primă lună din iarna 2025 - 2026, având în vedere regimul de temperaturi la finalul lunii noiembrie: între 3 până la 14 grade Celsius. De asemenea, primele zile din luna decembrie, mai ales în jumătatea sudică a ţării, contăm pe valori între 10 până la 13 - 14 grade, cu 12 grade, în Capitală.

Până atunci, chiar în următoarele zile, respectiv miercuri şi joi vor fi chiar mai calde, având în vedere ecartul la nivelul temperaturilor maxime; pentru ziua de mâine: 8 - 20 de grade. De asemenea, pentru ziua de joi: 18 - 19 grade, pe litoral. În timp ce, de mâine, o vreme în răcire vom avea doar în jumătatea nordică a ţării, mai ales în nordul Moldovei, acolo unde maximele nu vor depăşi 3 - 4 grade", a spus directorul general al ANM, Elena Mateescu.

Intensificări ale vântului. ANM: Atenționare de cod galben

"Vorbim şi de intensificări ale vântului. De altfel, până mâine va fi în vigoare atenţionarea meteorologică de cod galben, care vizează zona Banatului, sudul Crişanei, zona litoralului, dar şi Carpaţii Meridionali şi Occidentali; intensificări ale vântului cu rafale de 50 - 65 km/h, la munte: 70 - 80 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri: 90 - 110 km/h.

Şi, în acelaşi timp, precipitaţii în zonele mai joase de relief: 20 - 25 l/mp, punctiform: peste 40 l/mp. Iar în zona montană, mai ales începând din a doua parte a săptămânii, posibil ninsori, pe creste", a mai spus şefa Administrație Naționale de Meteorologie, la Antena 3 CNN.

