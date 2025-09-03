Cod Galben de averse torențiale și grindină. ANM, județele vizate. UPDATE: A fost emis și Cod Portocaliu!

UPDATE 2:

ANM a emis și un Cod Portocaliu. Meteorologii anunță grindină de dimensiuni medii (3...4 cm), averse torențiale, descărcări electrice, intensificări alevântului.

Zone vizate: - Județul Bihor: Popești, Suplacu de Barcău, Șinteu;

Interval de valabilitate: 03/09/2025, ora17:30 - 03/09/2025, ora 18:15.

UPDATE 1:

Pentru unele localități din Județul Sălaj a fost emis Cod Portocaliu. ANM anunță că acesta e valabil până la ora 18:15 și că va viza localitățile Ip, Marca, Halmășd, Camăr. Se anunță intensificări ale vântului de 50...70 km/h.

Știrea inițială:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de tip Cod Galben în care anunță furtuni și grindină. În primul mesaj meteorologii anunță averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină.

Zone vizate: - Județul Sălaj: Bălan, Hida, Creaca, Românași, Buciumi, Gârbou, Cuzăplac, Sânmihaiu Almașului, Dragu, Agrij, Zimbor, Treznea, Crasna, Ip, Sâg, Valcău de Jos, Horoatu Crasnei, Meseșenii de Jos, Plopiș, Halmășd, Bănișor, Cizer, Boghiș.

Interval de valabilitate: 03/09/2025, ora 16:25 - 03/09/2025, ora 18:00.

Într-un alt mesaj ANM anunță averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină (2...3 cm), intensificări ale vântului în Județul Bihor: Bratca, Vadu Crișului, Borod, Șuncuiuș, Aușeu, Măgești, Bulz, de la ora 16:30 până la ora 17:30.

