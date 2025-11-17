Cod Galben de ceață densă în 20 de județe din țară

Administraţia Naţională de Meteorologie a transmis luni dimineaţă mai multe atenţionări nowcasting de tip Cod Galben pentru ceaţă densă, vizând zone din 20 de judeţe, precum şi Capitala.

Meteorologii avertizează că, până la ora 10:00, în judeţele Harghita şi Covasna se va menţine ceaţa care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, transmite Agerpres.

Cod Galben de vânt puternic în zona de munte a judeţului Cluj

Alte avertizări similare sunt valabile până la ora 9:00 pentru zeci de localităţi din judeţele Ialomiţa, Constanţa, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Bacău, Suceava, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Călăraşi, Ilfov, precum şi pentru municipiul Bucureşti.

În plus, zona montană a judeţului Cluj situată la altitudini de peste 1.800 de metri se află, până la ora 12:00, sub Cod Galben de vânt puternic, cu rafale ce pot atinge 90 – 120 km/h.

ANM reaminteşte că aceste avertizări de fenomene periculoase imediate au o valabilitate de maximum şase ore.