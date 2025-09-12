Vremea pe o lună. Prognoza meteo până-n 13 octombrie/ Ce se întâmplă cu temperaturile în următoarele săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună.
Luna septembrie nu pare a fi a patra lună de vară, așa cum ne-am obișnuit a spune. Nu a fost nici în 2024, nu pare a fi nici în 2025, când vedem, din prognoza meteorologilor, că temperaturile din săptămânile de septembrie vor fi specifice perioadei. Ba chiar în unele săptămâni, în anumite regiuni, va ploua mai mult decât este normal.
Vremea 15 - 22 septembrie
Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.
Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
Vremea 22 - 29 septembrie
Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.
Vremea 29 septembrie - 6 octombrie
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Vremea 6 - 13 octombrie
Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.
