Vremea pe o lună. Prognoza meteo până-n 13 octombrie/ Ce se întâmplă cu temperaturile în următoarele săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună.

Luna septembrie nu pare a fi a patra lună de vară, așa cum ne-am obișnuit a spune. Nu a fost nici în 2024, nu pare a fi nici în 2025, când vedem, din prognoza meteorologilor, că temperaturile din săptămânile de septembrie vor fi specifice perioadei. Ba chiar în unele săptămâni, în anumite regiuni, va ploua mai mult decât este normal.

Vremea 15 - 22 septembrie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea 22 - 29 septembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.

Vremea 29 septembrie - 6 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea 6 - 13 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News